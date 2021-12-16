До закупівлі законтрактовано вже 300 тисяч курсів.

Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

Читайте такожУкраїна вперше за бюджетні кошти закупить найдорожчі у світі ліки для дітейЗа його словами, до закупівлі законтрактовано вже 300 тис курсів лікарського засобу.

Міністр повідомив, що використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

"У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні "Паксловіду" протягом трьох днів після появи симптомів ковіду відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж перших 5 днів", - зазначив Ляшко.

"Паксловід" – пероральний (тобто приймання заковтуванням) противірусний препарат, призначений для придушення реплікації коронавірусу. Паксловід насамперед призначений для людей похилого віку і тих, що мають вищий ризик важкого перебігу хвороби. Ціна курсу лікування (10 пігулок) для країн з високим рівнем доходу приблизно $700; компанія заявила, що для бідних країн ціна буде значно меншою, щоб зробити ліки доступними – для цього розглядаються варіанти контрактного виробництва.

Клінічні дослідження, як вказує виробник, свідчать, що препарат зберігає ефективність і проти швидкого поширення штаму "Омікрон".

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Автор: Екатерина Малюга