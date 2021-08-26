У ВООЗ зазначили, що китайські вчені проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у організації "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про перебіг цих досліджень". Пандемія коронавірусу: з чого все почалося

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що всі гіпотези про походження COVID-19, включаючи можливість лабораторного витоку, залишаються в силі.

Про це заявив очільник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан.

"Поточна ситуація така, що всі гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш імовірні, ніж інші, але всі гіпотези потребують подальшого з'ясування і дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ", - сказав Райан.

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Він зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про перебіг цих досліджень", передає Українська правда з посиланням на The Guardian.

Пандемія коронавірусу: з чого все почалося

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження коронавірусу. Місія не змогла точно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

25 серпня розвідка США представила президенту Джо Байдену доповідь про походження коронавірусу, але в ньому вона не змогла прийти до консенсусу щодо питання, чи був вірус створений в лабораторії, чи виник природним шляхом.

Автор: Ірина Погоріла