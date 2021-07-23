Директор ЦРУ Вільям Бернс зауважив, що Сполучені Штати досі розслідують походження коронавірусу, проте додав, що остаточні причини виникнення вірусу досі невстановлені.
Про це він розповів в інтерв’ю радіо NPR.
"Чесна відповідь сьогодні полягає у тому, що ми не можемо зробити остаточний висновок, чи виник (коронавірус – ред.) унаслідок НС у лабораторії, чи в результаті природної передачі від інфікованої тварини до людини", – сказав Бернс.
Глава розвідки США пояснив, що це розслідування не тільки стосується порятунку людей у світі, а й допоможе запобігти виникненню нових пандемій.
Читайте такожУ США назвали відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 небезпечною"І дві реальності полягають в тому, що китайський уряд не був прозорим, не бравши участь повною мірою в розслідуванні ВООЗ. І нещодавно було висловлено припущення, що КНР знову відмовиться від співробітництва у подальших діях. І це дуже прикро", – констатував директор ЦРУ.
При цьому Бернс дав ствердну відповідь на запитання, чи можливо, що джерело поширення вірусу так і не вдасться з’ясувати.
"Це можливо. Можливо, як й багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо дійти остаточного висновку", – сказав Бернс.
Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.
Навесні й на початку літа в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані. Тоді президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.
22 липня заступник глави Нацкомісії з охорони здоров’я Китаю Цзен Ісінь заявив, що країна не співпрацюватиме з ВООЗ в рамках другого етапу дослідження походження вірусу.
Також у Китаї продовжують заперечувати, що кілька співробітників Уханьського інституту вірусології захворіли на невідомий вірус незадовго до задокументованих перших випадків COVID-19 в регіоні.
Цьому передувала заява глави ВООЗ, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.