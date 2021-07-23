У ВООЗ  не виключають лабораторне походження коронавірусу / ua.depositphotos.com

Директор ЦРУ Вільям Бернс зауважив, що Сполучені Штати досі розслідують походження коронавірусу, проте додав, що остаточні причини виникнення вірусу досі невстановлені.

Про це він розповів в інтерв’ю радіо NPR.

"Чесна відповідь сьогодні полягає у тому, що ми не можемо зробити остаточний висновок, чи виник (коронавірус – ред.) унаслідок НС у лабораторії, чи в результаті природної передачі від інфікованої тварини до людини",  – сказав Бернс.

Глава розвідки США пояснив, що це розслідування не тільки стосується порятунку людей у світі, а й допоможе запобігти виникненню нових пандемій.

Читайте такожУ США назвали відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 небезпечною"І дві реальності полягають в тому, що китайський уряд не був прозорим, не бравши участь повною мірою в розслідуванні ВООЗ. І нещодавно було висловлено припущення, що КНР знову відмовиться від співробітництва у подальших діях. І це дуже прикро", – констатував директор ЦРУ.

При цьому Бернс дав ствердну відповідь на запитання, чи можливо, що джерело поширення вірусу так і не вдасться з’ясувати.

"Це можливо. Можливо, як й багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо дійти остаточного висновку", – сказав Бернс.

Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.

Навесні й на початку літа в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані. Тоді президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.

22 липня заступник глави Нацкомісії з охорони здоров’я Китаю Цзен Ісінь заявив, що країна не співпрацюватиме з ВООЗ в рамках другого етапу дослідження походження вірусу.

Також у Китаї продовжують заперечувати, що кілька співробітників Уханьського інституту вірусології захворіли на невідомий вірус незадовго до задокументованих перших випадків COVID-19 в регіоні.

Цьому передувала заява глави ВООЗ, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.

Автор: Яна Ставська