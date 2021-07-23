Вільям Бернс наголосив, що від початку уряд Китаю не був прозорим зі світом щодо коронавірусу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс зауважив, що Сполучені Штати досі розслідують походження коронавірусу, проте додав, що остаточні причини виникнення вірусу досі невстановлені.

Про це він розповів в інтерв’ю радіо NPR.

"Чесна відповідь сьогодні полягає у тому, що ми не можемо зробити остаточний висновок, чи виник (коронавірус – ред.) унаслідок НС у лабораторії, чи в результаті природної передачі від інфікованої тварини до людини", – сказав Бернс.

Глава розвідки США пояснив, що це розслідування не тільки стосується порятунку людей у світі, а й допоможе запобігти виникненню нових пандемій.

Читайте такожУ США назвали відмову Китаю розслідувати походження COVID-19 небезпечною"І дві реальності полягають в тому, що китайський уряд не був прозорим, не бравши участь повною мірою в розслідуванні ВООЗ. І нещодавно було висловлено припущення, що КНР знову відмовиться від співробітництва у подальших діях. І це дуже прикро", – констатував директор ЦРУ.

При цьому Бернс дав ствердну відповідь на запитання, чи можливо, що джерело поширення вірусу так і не вдасться з’ясувати.

"Це можливо. Можливо, як й багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо дійти остаточного висновку", – сказав Бернс.

Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.

Навесні й на початку літа в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані. Тоді президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.

22 липня заступник глави Нацкомісії з охорони здоров’я Китаю Цзен Ісінь заявив, що країна не співпрацюватиме з ВООЗ в рамках другого етапу дослідження походження вірусу.

Також у Китаї продовжують заперечувати, що кілька співробітників Уханьського інституту вірусології захворіли на невідомий вірус незадовго до задокументованих перших випадків COVID-19 в регіоні.

Цьому передувала заява глави ВООЗ, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.

Автор: Яна Ставська