Європейська комісія та Sanofi/GSK підписали контракт на постачання до 300 мільйонів доз вакцини.

Французька компанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline оголосили про відстрочку в реалізації своєї програми із розробки вакцини від коронавірусу та зможуть виготовити її не раніше, ніж в кінці 2021 року.

Про це йдеться у заяві компаній, оприлюдненій в п’ятницю, 11 грудня, повідомляє "Європейська правда".

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Таке рішення компанії ухвалили після того, як розроблюваний препарат не зміг показати достатню ефективність у літніх пацієнтів. Компанії заявили, що це може бути пов'язано з недостатньою концентрацією антигену, речовини, що викликає імунну відповідь.

Водночас проведені дослідження показали, що в людей у віці від 18 до 49 років, які отримали вакцину, вироблялась така ж імунна відповідь, що і у тих пацієнтів, які перехворіли COVID-19.

Тепер потенційна готовність вакцини відкладена до четвертого кварталу 2021 року. Раніше очікувалось, що вона з’явиться у першій половині року.

"Доступність продукту тепер очікується в четвертому кварталі 2021 року в очікуванні успішного завершення плану розвитку", - сказано в заяві.

Ця новина стала ударом для багатьох урядів, в тому числі ЄС, США, Канади та Британії, які забронювали сотні мільйонів доз потенційної вакцини.

Європейська комісія та Sanofi/GSK підписали контракт на постачання до 300 мільйонів доз вакцини.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН