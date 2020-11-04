Вакцинація від грипу може мати захисний ефект для пацієнтів з COVID-19.
Читайте такожЛікарі пояснили, як відрізнити симптоми COVID-19 від синуситуТакого висновку дійшли медики з Флориди, які вивчили історії хвороби понад 2 тис.пацієнтів з коронавірусом.
Мінг-Джим Ян, доктор медичних наук, з Університету Флориди в Гейнсвіллі та його колеги провели ретроспективний огляд з 2005 пацієнтів старше 18 років з позитивним результатом тесту на COVID-19. Був вивчений вакцинаційний статус проти грипу та супутні захворювання, повідомляє "Новое время".
Тяжкість захворювання, відображена в госпіталізації та надходженні до відділення інтенсивної терапії, розглядалася як первинний результат. Було вивчено зв'язок між вакцинацією проти грипу та госпіталізацією.
Дослідники виявили, що в порівнянні з тими, хто був вакцинований, у пацієнтів з позитивною реакцією на COVID-19, які не отримували вакцину проти грипу протягом останнього року, шанси госпіталізації і надходження до відділення інтенсивної терапії збільшилися в 2,44 і 3,29 рази відповідно.
Результати були скориговані з урахуванням віку, раси, статі, гіпертонії, діабету, хронічної обструктивної хвороби легень, ожиріння, ішемічної хвороби серця і застійної серцевої недостатності.
"Одна з найбільших проблем, з якою ми стикаємося з будь-яким превентивним заходом - це змусити людей робити це. Так що, можливо, це буде непоганим поштовхом для людей, щоб вони зробили щеплення від грипу», — зазначається в заяві авторів дослідження.
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