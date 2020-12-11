За схвалення вакцини проголосували 17 експертів, четверо висловилися проти, один утримався.

Консультативна група Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендувала схвалити запит американської компанії Pfizer і німецької BioNTech на екстрене використання в США їхньої вакцини від коронавірусу.

Читайте такожФранцузько-британська вакцина проти COVID-19 буде готова не раніше кінця 2021 рокуПро це повідомляє The Wall Street Journal. Саме FDA може дати дозвіл на застосування вакцини в Сполучених Штатах вже сьогодні, 11 грудня.

За схвалення вакцини проголосували 17 експертів, четверо висловилися проти, один утримався. Група дійшла висновку, що переваги вакцини переважують ризики від її використання для людей у віці 16 років і старше, передає kommersant.

Pfizer і BioNTech подали заявку в FDA 21 листопада. Також дві фармкомпанії подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в Європі 1 грудня. Днем пізніше, 2 грудня, Великобританія першою видала ліцензію на випуск цієї вакцини. Розробники вакцини заявили про її 95-відсоткову ефективність.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН