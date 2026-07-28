Якщо Зеленський хоче завоювати прихильність MAGA, йому треба зробити більше, – Politico

Значна кількість представників цього руху й надалі скептично ставиться до України.

Візит президента Володимира Зеленського до США відбувається на тлі початкового прогресу у завоюванні прихильності руху MAGA до України. Про це пише Politico, водночас додаючи, що під час цього візиту Зеленському треба зробити набагато більше, аби налагодити стосунки з MAGA.

Журналісти відзначають, що першим таким кроком став візит активістки Лори Лумер, яка є відомою консерваторкою. Втім, за даними видання, це лише один з останніх кроків України назустріч MAGA. Зокрема відзначається позитивний відгук віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо оборонної стратегії України.

Видання пише, що Україна тривалий час намагається налагодити стосунки з консервативною частиною республіканців, які мають вплив на Трампа. І під час нового візиту Зеленський спробує скористатися моментом, аби обговорити з президентом США введення нових санкцій проти РФ, укладення угоди про БПЛА, передачу ракет Patriot та питання мирних переговорів з РФ.

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Водночас журналісти відзначають, що десятки союзників Трампа продовжують скептично ставитися до України. А дехто звинувачує Лумер у тому, що вона поїхала до Києва через гроші. Сама ж Лумер запевняла, що вона особисто ухвалила рішення приїхати до України і сказала, що не очікувала такої реакції.

Зазначається, що Зеленський намагається переконати скептиків України серед республіканців, використовуючи співпрацю Ірану та РФ. Однак наразі навіть сам Трамп не особливо акцентує на цьому увагу. Ускладнює ситуацію для Києва і смерть Ліндсі Грема, який був "одним з небагатьох голосів, які підштовхували Трампа до жорсткіших дій проти Росії".

Втім, зазначають журналісти, в України лишається ще один конкретний аргумент для Трампа – ситуація на полі бою. Оскільки українські удари по РФ вже неодноразово ставили Москву у невигідне становище.

"Трамп бачить, що Путін програє, і він бачить, що Зеленський насправді все це зібрав докупи та перемагає. Тож, я думаю, це вплинуло на його ставлення", – сказав Курт Волкер, який був спеціальним представником США з переговорів щодо України під час першого терміну Трампа

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, президент України вже прибув до США. Повідомлялося, що він зустрінеться з американським лідером Трампом о 16:30 за київським часом. Сам президент, коментуючи цей візит, зазначав, що головними темами зустрічі стануть антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.

Водночас The New York Times пише, що під час зустрічі Зеленський, ймовірно, спробує порушити тему відновлення мирних переговорів з РФ. Зокрема сторони можуть обговорити припинення далекобійних ударів між сторонами конфлікту.

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