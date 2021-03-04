Експерти мають оцінити ефективність вакцини російської вакцини від коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) розпочало процес експертизи російської вакцини "Спутник-V".

Про це повідомляє DW.

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Експерти ЄАЛЗ мають оцінити ефективність вакцини російської вакцини. Згідно з дослідженнями, вакцина "Спутник-V" стимулює утворення антитіл проти вірусу і може допомогти захистити від COVID-19.

Як повідомляється, попри початок цієї процедури, російський виробник поки не подав офіційної заявки до ЄАЛЗ з проханням про дозвіл на застосування "Спутник-V" в ЄС.

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Автор: УНІАН