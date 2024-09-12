Зокрема на Україну чекатимуть труднощі через російські обстріли та відключення світла.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про потенційну кризу в галузі охорони здоров'я в Україні, адже країна буде переживати вже третю зиму війни з моменту повномасштабного вторгнення РФ, пише The Independent.

За словами представників ООН, російські удари завдали значної шкоди енергетичній та медичній інфраструктурі країни, залишивши мільйони людей "вразливими в умовах зниження температури".

"Україна наближається до своєї третьої зими в умовах повномасштабної війни - ймовірно, найскладнішої з усіх. Посилена увага до охорони здоров'я є більш важливою, ніж будь-коли", - наголосив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге в інтерв'ю журналістам у Києві. Відео дня

З початку повномасштабної війни Організація Об'єднаних Націй зафіксувала майже 2 тисячі атак на інфраструктуру охорони здоров'я України. За словами Клюге, ці обстріли мають серйозний вплив на систему охорони здоров'я, яка переважно є державною.

"Цілеспрямовані атаки завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України. Часті відключення електроенергії вже завдають шкоди, і є ознаки небезпеки для зими. Це може поставити під загрозу зберігання та розповсюдження вакцин, що призведе до зростання кількості захворювань, яким можна запобігти", - зауважив представник ВООЗ після візиту до прифронтових регіонів на сході України.

Також він заявив, що може бути забруднення системи водопостачання через постійні перебої в електропостачанні та підвищені ознаки стійкості до антимікробних препаратів через зловживання антибіотиками.

"У нас є історії про рани, які просто не гояться через стійкість до антибіотиків. Це може мати наслідки далеко за межами України, якщо ліки стануть неефективними", - пояснив Клюге.

Тому в межах ініціатив української влади та західних урядів організація має намір встановити 15 пунктів обігріву в лікарнях, які перебувають під загрозою обстрілів, а також створити мережу лікувальних клінік у районах, де доступ до медичної допомоги є ускладненим. ВООЗ також намагається передати генератори та інші засоби резервного живлення.

Клюге підкреслив, що на початку робота над цими проєктами була зосереджена у Харкові, адже місто часто зазнає атак з боку РФ. Також в організації раніше повідомляли, що планують передати 23 машини швидкої допомоги для медиків, які знаходяться у прифронтових районах.

Прогнози експертів на зиму в Україні

Раніше Центр протидії дезінформації опублікував два можливих сценарії зі світлом в Україні під час зимового періоду.

"За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу", - зазначили експерти, розповідаючи про оптимістичний прогноз.

Водночас більш песимістичний сценарій передбачає відновленні лише приблизно 2000 мегават потужності. Щодо кількості робочих блоків АЕС, то їх буде 6-7, а зима буде водночас холодною, тоді система може опинитися у кризовій ситуації.

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