У Києві в одному з приватних дворів стався обвал грунту.
Про це повідомила прес-служба ДСНС в Києві.
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Інцидент стався по вулиці Садовій в Дарницькому районі столиці. В результаті обвалу грунту загинув чоловік.
"До місця виклику були направлені рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно - рятувального загону спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, загиблий копав колодязь у дворі. На глибині близько 4 метрів його засипало землею.
"Чоловік отримав травми, несумісні з життям", - уточнили рятувальники.
Тіло загиблого передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.
Під час рятувальної операції були задіяні 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу підрозділів ДСНС.
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