Інцидент стався по вулиці Садовій в Дарницькому районі столиці.

У Києві в одному з приватних дворів стався обвал грунту.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Києві.

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Інцидент стався по вулиці Садовій в Дарницькому районі столиці. В результаті обвалу грунту загинув чоловік.

"До місця виклику були направлені рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно - рятувального загону спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, загиблий копав колодязь у дворі. На глибині близько 4 метрів його засипало землею.

"Чоловік отримав травми, несумісні з життям", - уточнили рятувальники.

Тіло загиблого передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Під час рятувальної операції були задіяні 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

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Автор: Олена Коваленко