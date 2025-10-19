На найбільшому в Росії газопереробному заводі в Оренбурзі виникла пожежа.

Цієї ночі дрони успішно атакували одразу два найважливіші об'єкти російської нафтогазової галузі - газопереробний завод в Оренбурзі та нафтопереробний завод у Самарській області.

Зокрема, після атаки безпілотників на газопереробному заводі в Оренбурзі виникла пожежа.

Як повідомив губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев, частково постраждала інфраструктура заводу - унаслідок удару БПЛА почалося загоряння одного з цехів.

Телеграм-канал SHOT пише, що очевидці чули 5-7 гучних вибухів і бачили задимлення. Місцевий аеропорт не відправляв і не приймав літаків.

Оренбурзький газопереробний завод вважається найбільшим у світі газохімічним комплексом і переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік.

Крім того, у російському Новокуйбишевську Самарської області дрони атакували місцевий НПЗ. На відео чути вибухи, а також видно величезний стовп диму.

Новокуйбишевський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".

На заводі випускають багато видів продукції: паливо для реактивних двигунів, масла для ракетоносіїв, легкових автомобілів. Річний обсяг переробки понад 8,8 млн тонн нафти.

Цей завод українські дрони атакували вже неодноразово.

Атаки по російських НПЗ

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські дрони дістали до НПЗ у Тюмені, встановивши новий рекорд. При цьому відстань до об'єкта становить близько 2000 км від поточної лінії фронту.

Також стало відомо, що дрони рознесли один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. У ніч на 4 жовтня в місті Кіріші, Ленінградська область РФ, безпілотники вразили нафтопереробний завод "Кірішінефтеоргсінтез" (КИНЕФ).

А 16 жовтня дрони успішно вразили Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.

