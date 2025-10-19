Українські та європейські чиновники назвали цю ідею неприйнятною.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від контролю над усією Донецькою областю в обмін на завершення війни.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела. Натомість Кремль нібито готовий розглянути відмову від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які РФ окупувала лише частково. Трамп не згадував про такі пропозиції з боку Москви у своїх заявах за підсумками розмови.

Водночас джерела журналістів заявили, що під час зустрічі 17 жовтня посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію з приводу передачі Донецької області під контроль Москви. В якості аргументів він використав наратив Кремля про те, що в регіоні здебільшого проживають російськомовні громадяни.

Видання зазначає, що такий торг фактично закріплює окупацію Донбасу і повторює старі вимоги Москви, незважаючи на розмови Трампа про "мирний план".

Українські та європейські чиновники назвали цю ідею неприйнятною. За словами одного дипломата, це "як намагатися продати українцям їхню власну ногу".

"Україна підтримала заклик Трампа до припинення вогню на поточних лініях фронту конфлікту перед початком переговорів про більш стійке припинення бойових дій. Офіційні особи приватно заявляють, що вони визнають, що Росія, ймовірно, збереже фактичний контроль над захопленою територією, і що вони прагнуть отримати від Вашингтона та європейських країн надійні гарантії безпеки, щоб стримати Росію від поновлення війни", – додає WP.

Як пише CNN, зараз російському диктатору Володимиру Путіну немає сенсу погоджуватися на пропозицію Трампа про заморозку війни на поточній лінії фронту. Ворог має можливість просуватися на кількох ділянках фронту, наголошують аналітики. Крім того, росіяни удосконалили ракети і броньовані системи.

Водночас у The Telegraph вийшов матеріал, де сказано, що дипломатія Трампа не працює, але Путіна можна зупинити. Єдиний дієвий варіант закінчити війну – посилити Україну так, щоб Кремль втратив надію на перемогу військовим шляхом.

