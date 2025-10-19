Путін розуміє, що в України не буде необхідного озброєння і техніки для захисту від триваючого військового вторгнення Росії.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому Домі. Як пише Forbes, після саміту Зеленський заявив журналістам, що, на його думку, вони з Трампом "починають розуміти один одного". Однак ця зустріч не призвела до постачання українцям крилатих ракет "Томагавк".

"Хоча Трамп не заявляв прямо, що не постачатиме Україні крилаті ракети "Томагавк", українці були розчаровані тим, що після візиту до Білого дому в п'ятницю вони не отримали нової оборонної зброї та можливостей. Замість цього українцям доведеться захищатися від триваючого вторгнення Росії, використовуючи наявні можливості та арсенал", - пише видання.

Спроби США покласти край війні не зупинили Путіна

Forbes зазначає, що хоча Трамп спробував виступити посередником у припиненні війни, проте його спроби не привели до встановлення міцного миру. Російського лідера Володимира Путіна не збентежили висунуті Трампом численні ультиматуми, і мирні переговори зайшли в глухий кут

"Натомість Росія продовжила завдавати ударів за допомогою безпілотників і ракет по всій території України... Це свідчить про те, що Росія ескалює, а не деескалює війну", - зазначає видання.

Раніше NYT писало, що Путін "переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає". Крім того, він вважає, що "оборона України може завалитися в найближчі місяці". Нарешті, Путін неодноразово заявляв, що не припинить свої завоювання "без значних поступок з боку України":

"З огляду на ці переконання, малоймовірно, що російський президент добровільно погодиться на припинення вогню або мир, оскільки він вважає, що має перевагу перед Зеленським та Україною. У результаті Путін задовольняється продовженням російського вторгнення в Україну, оскільки вважає, що Російська Федерація здатна виграти війну".

Путін не відчуває загрози в заявах Трампа

За останні вісім місяців президент США неодноразово висував Росії ультиматуми, намагаючись примусити її до мирної угоди з Україною, однак не виконав ці погрози. Крім того, Трамп призупинив постачання зброї в Україну в березні та липні. Зрештою, США вирішили не надавати Україні нові форми військової допомоги, які дозволили б українцям не лише захищати себе, а й завдавати ударів по російських військових об'єктах.

Тепер Путін розуміє, що в України не буде необхідного озброєння і техніки для захисту від триваючого військового вторгнення Росії, пише Forbes:

"У результаті у Росії немає стимулів припиняти війну, оскільки вона не відчуває себе зобов'язаною це робити, і, як наслідок, Росія не вважає за потрібне дотримуватися угоди про припинення вогню або вести мирні переговори. Таким чином, російське вторгнення на Україну триває".

Зустріч Трампа і Зеленського

Як писало видання WP, Путін під час телефонної розмови з Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від контролю над усією Донецькою областю в обмін на завершення війни. Натомість Кремль нібито готовий розглянути відмову від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які РФ окупувала лише частково.

Водночас The Telegraph пише, що лідери США та Росії навряд чи зможуть наблизити мир в Україні під час анонсованої зустрічі в Будапешті. Єдиний дієвий варіант закінчити війну - це посилити Україну так, щоб Кремль втратив надію на перемогу військовим шляхом.

