Генерал-майор Вільям Хенк Тейлор командує військамии США в Кореї - місці, звідки може розпочатися Третя світова війна.

Не лише пересічні громадяни, але й державні високопосадовці та топ-менеджери приватних компаній активно використовують штучний інтелект при ухваленні рішень. Схоже, що і військових це теж не оминуло. Як пише Business Insider, американський генерал, який обіймає важливу посаду, теж зізнався, що радиться із ChatGPT із важливих питань.

Генерал-майор Вільям Хенк Тейлор є головнокомандувачем збройних сил США, дислокованих в Південній Кореї. Нещодавно під час круглого столу для ЗМІ на щорічній конференції Асоціації армії США у Вашингтоні він зізнався журналістам, що "ми з Чатом" стали "дуже близькими останнім часом".

За словами генерала, він використовує ChatGPT, щоб дослідити, як він ухвалює військові та особисті рішення, що впливають не лише на нього, а й на тисячі солдатів, якими він командує. Хоча ця технологія корисна, він визнав, що встигати за темпами прогресу у цій галузі непросто.

"Як командир, я хочу приймати кращі рішення. Я хочу переконатися, що приймаю рішення у потрібний час, щоб мати перевагу", – сказав генерал Тейлор

Як пише Business Insider, американські військові використовують штучний інтелект, усвідомлюючи, що рішення в майбутніх війнах, можливо, доведеться приймати швидше, ніж це можуть робити люди.

Колишній міністр ВПС США торік заявив, що люди "не так далеко від істини", коли кажуть, що технологія штучного інтелекту "визначить, хто стане переможцем на полі бою майбутнього". Передбачаючи, як виглядатиме війна майбутнього, він сказав, що "ми опинимося у світі, де рішення прийматимуться не зі швидкістю людини. Вони прийматимуться зі швидкістю машини".

Зважаючи на проникнення технології ШІ у сучасний побут і роботу, Пентагон вже закликав американських військових до обережності при взаємодії з нейромережами, попереджаючи зокрема про ризики витоку конфіденційної інформації, а також про те, що сучасний ШІ часто може давати глибоко хибні відповіді, орієнтуючись на які можна наробити біди.

