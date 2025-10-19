Дослідження показало разючі відмінності між східною та західною системами антарктичних каньйонів.

У крижаних водах Антарктиди вчені виявили 332 гігантські каньйони, про які раніше не було відомо. Деякі з них сягають понад 4 000 метрів у глибину, пише Econews.

Зазначається, що ці масивні океанічні западини відкрили науковці Барселонського університету й Університетського коледжу Корка (Ірландія) завдяки високоточному картографуванню морського дна. У результаті з'ясувалося, що кількість каньйонів у п’ять разів перевищує попередні оцінки.

Нове дослідження показало разючі відмінності між східною та західною системами антарктичних каньйонів, а також надало нові відомості про давню історію льодовикового покриву континенту.

Відео дня

Дослідження ґрунтувалося на Міжнародній батиметричній карті Південного океану (версія 2) - найдетальнішій на сьогодні карті морського дна Антарктиди. Вона має роздільну здатність 500 метрів на піксель, що дало змогу дослідникам застосувати напівавтоматизовані методи для ідентифікації та аналізу підводних форм рельєфу, йдеться у статті.

За словами Девіда Амбласа з Барселонського університету, каньйони на дні Антарктиди за розмірами перевищують аналогічні утворення в інших частинах океану - завдяки впливу полярних льодів і великим обсягам осадів, які приносять до моря льодовики.

Команда також створила спеціальне програмне забезпечення GIS, що дозволило розрахувати 15 морфометричних параметрів, аби відтворити складну геологічну структуру каньйонів.

Згідно з результатами дослідження, найбільш розвинені каньйони розташовані саме на сході Антарктиди. Вони мають розгалужену, складну структуру. Усі ці канали об’єднуються в один головний, який відводить воду у глибокий океан, прорізаючи круті схили й утворюючи типові U-подібні профілі, характерні для льодовикових форм рельєфу.

На думку учених, такі багатогілкові каньйони Східної Антарктиди свідчать про тривалу історію льодовикової активності, ерозії та накопичення осадів. Натомість каньйони Західної Антарктиди коротші, крутіші та мають V-подібні поперечні профілі.

Ця морфологічна різниця підтверджує теорію про те, що льодовиковий щит Східної Антарктиди значно старіший, а її каньйони існують набагато довше, ніж на заході континенту, кажуть науковці. Дослідження вперше підтвердило це на великому масштабі, тоді як раніше подібні висновки базувалися лише на аналізі осадових відкладів.

Науковий прорив у розумінні підводного світу Антарктиди

Підводні каньйони Антарктиди відіграють ключову роль у циркуляції вод між глибокими океанами та континентальними шельфами. Холодна щільна вода, що утворюється під льодовими шельфами, стікає в глибини океану, формуючи Антарктичну донну воду - один із головних елементів глобальної океанічної циркуляції та кліматичної системи.

Крім того, ці каньйони спрямовують теплі глибинні води до узбережжя, що спричиняє танення основи льодових шельфів. Коли ці природні "бар’єри" слабшають або руйнуються, материковий лід швидше стікає в океан, що призводить до підвищення рівня Світового океану.

Відкриття 332 гігантських каньйонів під товщею льоду Антарктиди вчені вважають революційним кроком у вивченні прихованої підводної топографії континенту. Деякі з них сягають понад 4 000 метрів у глибину, впливаючи на циркуляцію океанів, стабільність льодових шельфів і глобальні кліматичні процеси.

Інші новини про Антарктиду

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку 2025-го в льодах Антарктиди знайшли останки зниклого британського вченого. Історія сягає 1959 року, коли британський учений Денніс Белл із трьома колегами вирушив у геологічну розвідку, використовуючи дві собачі упряжки. Під час походу собаки почали чинити опір, і Белл пішов уперед, щоб підбадьорити їх, але провалився в дірку в містку між ущелинами. Його тіло так і не змогли забрати. Аж через 66 років Британська антарктична служба оголосила про виявлення останків ученого серед каміння.

Також ми писали, що учені знайшли загублені гігантські річки, які давно протікали через Антарктиду. Втрачений ландшафт зберігся під крижаним щитом протягом 30 мільйонів років. Розуміння того, як вони утворилися і як продовжують впливати на ландшафт, може допомогти уточнити прогнози майбутньої втрати льоду, повідомили дослідники.

Вас також можуть зацікавити новини: