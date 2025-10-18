Внаслідок атаки є постраждалі.

Російські окупаційні війська вперше завдали удару авіабомбою по місту Лозова Харківської області. Вона подолала відстань в орієнтовно 130 кілометрів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що, за попередніми даними правоохоронців, удару по Лозовій було завдано керованою авіаційною бомбою нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу).

Росіяни атакували приватний сектор у Лозовій 18 жовтня близько 17:40. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки та господарчі споруди.

"Постраждали пʼятеро людей: троє жінок та 39‑річний чоловік отримали поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію", – розповіли в прокуратурі.

Лозову могли атакувати з тимчасово окупованої території.

Атаки РФ по Україні

Російські окупаційні війська щодня тероризують Україну різними засобами ураження. Ворог застосовує для атак дрони, авіабомби, різні ракети.

Вночі 17 жовтня російські загарбники завдали масованого удару по Кривому Рогу. Повідомлялося про понад 10 влучань по об'єктах інфраструктури, виникли пожежі. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 22 населених пункти Криворізького району.

