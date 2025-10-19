Американські соцмережі сперечаються, чиї кольори носив міністр — Росії чи США.

Очільник Пентагону Піт Гегсет вдягнув провокативну краватку на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, для цих переговорів він обрав краватку, кольори якої збіглись з російським триколором.

Користувачі соцмереж звинуватили Гегсета у носінні краватки з кольорами російського прапора, але за міністра раптово заступився віцепрезидент Джей Ді Венс.

Під час офіційної зустрічі в Білому домі Гегсет з’явився у краватці, з білим, синім та червоним кольорами, що смужками йшли один за одним. У такій же послідовності розташовано кольори на прапорі РФ. Такий вибір аксесуару викликав бурхливу реакцію в соцмережах.

Ветеран ВПС США та проукраїнський блогер Джейк Бро написав, що міністр "одягнув краватку з російським триколором", і додав: "Ці люди люблять Путіна і Росію".

Втім, публікацію прокоментував Венс:

"Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки".

Сполучені Штати, як і Росія, мають прапор у червоно-біло-синій гамі, що й стало причиною плутанини та суперечок у мережі.

Дрес-код у Білому домі - інші скандали

Нагадаємо, у лютому неофіційний одяг президента Зеленського під час зустрічі з Дональдом Трампом викликав суперечку, яка закінчилася грандіозною сваркою.

ЗМІ писали, що радники Трампа тоді просили команду Зеленського, щоб на зустріч український лідер прибув у діловому костюмі, однак він приїхав до Білого дому у більш формальному чорному костюмі з національним символом України.

