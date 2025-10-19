Заклад викупила мережа кав'ярень, тепер інтер'єри повністю перероблять, убивши дух старого кафе.

В Іспанії закривається легендарне кафе Gijón, де за 137 років його роботи бувало чимало знаменитостей, включно з художником Пабло Пікассо, акторкою Софі Лорен і письменником Ернестом Хемінгуеєм. Про це пише Bild.

"Це старе кафе було набагато більше, ніж просто закладом із чашками, столами і стійкою: це було місце мистецтва, літератури, політики. Той, хто переступав поріг, немов потрапляв в інший світ. Тут сиділи всі: письменники, художники, політики, філософи, тореадори, голлівудські зірки і туристи", - пише видання.

Gran Café de Gijón відкрилося 1888 року в класичному для того часу стилі - з мармуровими столами, дзеркалами і червоними оксамитовими шторами. Згодом заклад став популярним серед творчої еліти Мадрида.

Час минав, змінювалися епохи, а початковий інтер'єр з оксамитово-вінтажною атмосферою залишався, перетворившись на одну з головних "фішок" кафе.

Однак ніщо не триває нескінченно. Епосі Gran Café de Gijón настав кінець. Іспанська мережа кав'ярень Cappuccino викупила заклад і планує перевідкрити його на початку 2026 року вже під новою назвою. Інтер'єр закладу модернізують, що, ймовірно, вб'є його особливу атмосферу, хоч нові власники й обіцяють зберегти дух легендарного кафе.

