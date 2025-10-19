Росіяни 'засвітили' Су-57 з прихованим відсіком для озброєння (фото)

Росія показала "начинку" свого винищувача-невидимки Су-57, але експерти вважають це спробою привабити іноземних покупців і приховати проблеми програми.

Нове зображення, опубліковане в прокремлівських Telegram-каналах, вперше демонструє задній внутрішній відсік для озброєння російського багатоцільового винищувача Су-57 — крок, який аналітики пов'язують із прагненням Москви підсилити експортний імідж машини п'ятого покоління, пише Defence Blog.

На знімку, що не супроводжувався датою чи місцем зйомки, чітко видно конструкцію заднього відсіку — один із кількох внутрішніх відсіків літака, які, за задумом конструкторів, мають зберігати низьку радіолокаційну помітність платформи.

Су-57 оснащений кількома внутрішніми вузлами підвіски: центральним відсіком фюзеляжу для крилатих ракет великої дальності і бічними відсіками в кореневій частині крила для ракет "повітря-повітря". Конфігурація може змінюватися залежно від місії.

Зображення з’явилося на тлі активної PR-кампанії Москви, спрямованої на демонстрацію готовності Су-57 до експорту. Росія використовує дипломатичні канали та виставки, аби привернути увагу потенційних покупців, серед яких називають насамперед Китай і Індію. Публікація в пов'язаних із Кремлем медіа, ймовірно, має на меті показати прогрес у програмі та залучити іноземні інвестиції для завершення розробки.

Втім, програма Су-57 залишається незавершеною. За загальнодоступними оцінками, літаку досі бракує повністю готового двигуна наступного покоління, остаточно інтегрованої авіоніки та перевіреного пакета озброєння. Хоча Москва офіційно заявляє про серійне виробництво та прийняття на озброєння, критики вказують, що багато систем наразі проміжні або застарілі в порівнянні з проєктом кінцевої конфігурації.

Експерти також нагадують: внутрішні відсіки для озброєння — характерна риса винищувачів п'ятого покоління (F-22, F-35), яка дозволяє зберегти низьку помітність під час першого удару чи досягнення переваги в повітрі. Якщо модульна система відсіків Су-57 працюватиме так, як описано, вона може надати літаку більшу універсальність у виконанні різних бойових завдань.

Поки що походження та автентичність опублікованого фото не підтверджені незалежними джерелами; від Міністерства оборони Росії та виробника — компанії "Сухой" — офіційних коментарів не надходило.

Су-57 - останні новини про російську "пташку"

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії показали перший російський Су-75 Checkmate. Зображення почали поширювати у соціальних мережах на початку жовтня російські пропагандисти.

Крім того, нещодавно був оприлюднений документ, який, як стверджується, належить російському державному оборонному конгломерату "Ростех", в якому вказуються країни, а також графіки поставок сучасних винищувачів Су-57 та Су-35 певним іноземним клієнтам.

