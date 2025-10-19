Без "Томагавків" війна в Україні затягнеться ще надовго, зазначає видання.

На зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський сподівався переконати президента США надати Україні ракети "Томагавк", які могли б покласти край російсько-українській війні, однак повернувся ні з чим. При цьому, що ще гірше, Трамп, схоже, повернувся до своїх старих поглядів на Росію після телефонної розмови з Володимиром Путіним, зазначає The Times.

І хоча цей візит до Білого дому був менш вибухонебезпечним, ніж у лютому, коли Зеленський зазнав словесної атаки з боку Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса, він виявився безрезультатним, пише видання.

"Попередня зустріч цього року підкреслила відсутність взаєморозуміння між президентами США та України, що важливо для Трампа і зберігається досі. На відміну від цього, схоже, достатньо лише утішного телефонного дзвінка Путіна і ще одного саміту, щоб віддалити Америку від того, що потрібно Україні", - зазначає видання.

Відео дня

Зараз саме час не залишати Україну в підвішеному стані, а довести справу до кінця, а це значить, що ракети "Томагавк" повинні бути в достатній кількості, щоб примусити Росію до миру на умовах, які не обмежують інтереси України, зазначає The Times.

Ці ракети можуть знищити ракетні бази і бази безпілотників, які Росія використовує для нанесення смертоносних ударів по Україні. Вони також можуть знищити нафтові та газові об'єкти, життєво важливі для російської військової машини.

"Без них війна і вбивства затягнуться ще на одну сувору зиму", - підсумовує видання.

Зустріч Трампа і Зеленського

Як писало видання WP, Путін під час телефонної розмови з Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від контролю над усією Донецькою областю в обмін на завершення війни. Натомість Кремль нібито готовий розглянути відмову від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які РФ окупувала лише частково.

При цьому, за даними джерел, під час зустрічі 17 жовтня посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію з приводу передачі Донецької області під контроль Москви. Як аргументи він використовував наратив Кремля про те, що в регіоні в основному проживають російськомовні громадяни.

Вас також можуть зацікавити новини: