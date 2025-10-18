Угорці Закарпаття, які отримали угорський паспорт, опинилися у незручному становищі.

Німецький уряд розслідує ситуацію із виявленням сотень громадян Угорщини, які зареєструвалися як біженці з України. Про це пише німецьке видання Welt.

Зазначається, що ще взимку 2022/23 років міграційні служби федеральної землі Баден-Вюртемберг помітили дещо дивне: серед біженців з України були люди, які не спілкувалися українською мовою. І ні, йдеться не про російськомовних харків’ян чи маріупольців.

"Ці люди часто використовують для спілкування майже виключно угорську мову або потребують угорського перекладача", – йшлося в урядовому циркулярі Міністерство внутрішніх справ Баден-Вюртемберга.

Відео дня

Під час опитування деякі шукачі притулку заявляли, що їхнє фінансове становище в Угорщині було жахливим, тож вони видавали себе за біженців, щоб отримати грошову допомогу у Німеччині.

З аналогічними випадками стикалися німецькі чиновники і в інших федеральних землях. Згідно з інформацією Welt, у період з травня 2023 року по жовтень цього року регіони повідомили Федеральному відомству у справах міграції та біженців (BAMF) про 9640 підозрілих випадків, 1136 з яких датуються поточним роком. Тільки за останні чотири тижні було зареєстровано ще 141 випадок.

Зазначається, що у багатьох випадках подальша перевірка не виявила нічого протизаконного. Так, 5825 перевірених осіб справді виявилися громадянами лише України. Однак ще 568 осіб виявилися власниками двох паспортів – українського та угорського.

Відповідно до німецьких законів, громадяни ЄС, в тому числі угорці, не мають права на тимчасовий захист в Німеччині і на відповідну грошову допомогу.

Як пише Welt, з 2010 року угорський прем’єр Віктор Орбан почав активно роздавати угорські паспорти етнічним угорцям та ромам в українському Закарпатті, зокрема і з метою махінацій під час внутрішніх угорських виборів. Однак ті з них, хто спокусився на угорський паспорт, тепер стикнулися з проблемою: в самій Угорщині їм не раді (особливо представникам ромської національності), а в Німеччині вони тепер не можуть претендувати на допомогу, як решта українців.

При цьому автори публікації наголошують, що роми з виключно українськими паспортами не мають проблем із прийняттям в Німеччині. Проблеми, що виникають у інших, – не в національності, а в наявності паспорта країни-члена ЄС.

Українські біженці в ЄС

Як писав УНІАН, кількість українських біженців, які прибувають в Німеччину, за останні тижні значно зросла. Якщо раніше в країну прибувало до 100 нових біженців на тиждень, то теперь приїздить до 1000 осіб. Нову хвилю пов’язують зі скасуванням заборони на виїзд з України чоловіків 18-22 років.

Також ми розповідали, що у Польщі скаржаться на неможливість приймати нових біженців з України. При цьому польські чиновники ухиляються від відповіді, чи означає це закриття дверей для українців.

Вас також можуть зацікавити новини: