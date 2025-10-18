Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися в понеділок у Люксембурзі, щоб остаточно узгодити нові обмеження проти Москви.

Австрія готова погодитися з 19-им пакетом санкцій Європейського союзу проти Росії. Це кардинальна зміна колишньої позиції Відня, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням за нові обмеження.

Агентство Reuters пише, що міністри закордонних справ ЄС мають зібратися в понеділок, 20 жовтня, в Люксембурзі, щоб остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти Москви.

Раніше Reuters повідомило, що ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС розморозити частину російських активів як компенсацію австрійському Raiffeisen Bank International за штрафи, накладені Росією. Однак інші європейські уряди не погодилися з цим, а пакет санкцій вимагає одностайної підтримки всіх держав-членів.

"Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни.

Пакет санкцій містить низку енергетичних і фінансових заходів, зокрема заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року, хоча раніше йшлося про 1 січня 2028 року.

Словаччина також висловила сумніви з приводу цього пакета обмежень. Чотири дипломати заявили, що Європейська комісія, як очікується, випустить лист, у якому мають бути розглянуті побоювання Братислави.

RBI намагається згорнути свою діяльність у Росії. Однак, за словами людей, знайомих із ситуацією, російські регулятори не дозволяють Raiffeisen піти. Ця проблема стала наріжним каменем для Австрії, коли зайшла розмова про 19-ий пакет санкцій.

На початку жовтня стало відомо, що ЄС готується зняти санкції з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб використати їх для компенсації австрійському Raiffeisen Bank International збитків, яких він зазнав у Росії.

Але це була не єдина перешкода для ухвалення нових санкцій. Так, Євросоюз не може остаточно визначитися щодо механізму використання заморожених російських активів на користь України. Так, на зустрічі лідерів країн-членів у Копенгагені 1 жовтня, головний протест проти "репараційного кредиту" в розмірі 140 млрд євро висловили Франція, Бельгія і Люксембург, а Словаччина зажадала розглянути це питання на найвищому рівні.

