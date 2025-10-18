Ворог зосередився на лісах аж до Лиману після безуспішних штурмових дій на Ямпіль.

Російські окупанти просунулися поблизу Торського Донецької області та збільшили "сіру зону" в напрямку Лиману і в районі Зарічного. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що росіяни зосередилися на лісах аж до Лиману після безуспішних штурмових дій на Ямпіль. Аналітики поділилися, що спершу ворог почав скупчуватися в лісі на північ від Ямполя, після чого намагався і досі намагається перейти залізницю та зайти в населений пункт.

"Згодом росіяни почали обходити Ямпіль західніше, ховаючись так само в лісовій місцевості, щоб знайти місця для заходу в населений пункт. І ці спроби тривають і досі, зі змінним успіхом, адже буває, що одна-декілька людей пролазять у селище і там же й помирають", - розповіли в DeepState.

За даними аналітиків, росіяни останніми днями збільшили зону своїх спроб просочування і вони вже фіксується в різних частинах лісу "сірої зони". Ворог уже кілька разів опинявся на околицях Лиману.

"Зазвичай противник користується покровом ночі та намагається невеликими групами піхоти проникнути в глиб території, насамперед вижити та чекати підходу інших груп, утворюючи скупчення. Просування здійснюється і через позиції Сил Оборони, яких не вистачає на таку територію, проте постійний моніторинг і робота пілотів рятує ситуацію, які намагаються виявляти противника, щоб він не міг накопичуватися в певних місцях. Одночасно з цим працюють групи зачистки, які також запобігають просуванню та зосередженню кацапні", - додали аналітики.

У DeepState зазначили, що ворог намагається проникнути якомога глибше і скупчуватися на кінцевих точках свого маршруту, як у районі Серебрянки-Дронівки. Проте Сили оборони України стримують ворога.

Росіяни змогли просунутися в Покровську - що відомо

Раніше аналітики українського моніторингового проєкту DeepState повідомили, що росіяни за минулу добу змогли просунутися в Покровську та ще поблизу двох населених пунктів. Зазначається, що ворог має успіх у Запоріжжі та Донецькій області.

У Запорізькій області, зокрема, росіяни просунулися біля населеного пункту Новоіванівка. Також окупанти просунулися біля населеного пункту Торське, що на півночі Донеччини, та в місті Покровську.

