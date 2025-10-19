Дві третини жителів Німеччини не підтримують виплату соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям. Також великий відсоток німецьких громадян виступає за повернення чоловіків призовного віку назад в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки (INSA) на замовлення Bild.
Зазначається, що на запитання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати соціальну допомогу, тільки 17% респондентів відповіли позитивно. Ще 66% опитаних виступили проти цього.
Крім того, 62% німців заявили, що чоловіки призовного віку з України мають повернутися назад. Тільки 18% респондентів відповіли, що вони не повинні повертатися, а 8% сказали, що їм байдуже.
У виданні поділилися, що щорічно в Німеччині близько 700 000 українців сумарно отримують приблизно 6,3 мільярда євро у вигляді соціальної допомоги. Ба більше, лише кожен третій українець, який проживає в Німеччині, має роботу.
Також у виданні нагадали, що, згідно з проєктом бюджету Німеччини на 2026 рік, планують заощадити 1,5 мільярда євро на наявній соціальній допомозі. Гроші планують заощадити завдяки тому, що новим біженцям з України більше не виплачуватимуть соціальну допомогу, а замість цього виплачуватимуть менші виплати для прохачів притулку.
У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини
Раніше видання Welt писало, що в Німеччині виявили сотні громадян Угорщини, які зареєструвалися в країні як біженці з України. Уряд уже розслідує ситуацію.
Зазначається, що ще взимку 2022-2023 років міграційні служби федеральної землі Баден-Вюртемберг помітили, що серед біженців з України були люди, які не спілкувалися українською мовою. В урядовому циркулярі Міністерства внутрішніх справ Баден-Вюртемберга йшлося про те, що ці люди часто використовують для спілкування майже виключно угорську мову або потребують угорського перекладача.