Щорічно в Німеччині близько 700 000 українців сумарно отримують приблизно 6,3 мільярда євро цивільної допомоги.

Дві третини жителів Німеччини не підтримують виплату соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям. Також великий відсоток німецьких громадян виступає за повернення чоловіків призовного віку назад в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки (INSA) на замовлення Bild.

Зазначається, що на запитання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати соціальну допомогу, тільки 17% респондентів відповіли позитивно. Ще 66% опитаних виступили проти цього.

Крім того, 62% німців заявили, що чоловіки призовного віку з України мають повернутися назад. Тільки 18% респондентів відповіли, що вони не повинні повертатися, а 8% сказали, що їм байдуже.

У виданні поділилися, що щорічно в Німеччині близько 700 000 українців сумарно отримують приблизно 6,3 мільярда євро у вигляді соціальної допомоги. Ба більше, лише кожен третій українець, який проживає в Німеччині, має роботу.

Також у виданні нагадали, що, згідно з проєктом бюджету Німеччини на 2026 рік, планують заощадити 1,5 мільярда євро на наявній соціальній допомозі. Гроші планують заощадити завдяки тому, що новим біженцям з України більше не виплачуватимуть соціальну допомогу, а замість цього виплачуватимуть менші виплати для прохачів притулку.

У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини

Раніше видання Welt писало, що в Німеччині виявили сотні громадян Угорщини, які зареєструвалися в країні як біженці з України. Уряд уже розслідує ситуацію.

Зазначається, що ще взимку 2022-2023 років міграційні служби федеральної землі Баден-Вюртемберг помітили, що серед біженців з України були люди, які не спілкувалися українською мовою. В урядовому циркулярі Міністерства внутрішніх справ Баден-Вюртемберга йшлося про те, що ці люди часто використовують для спілкування майже виключно угорську мову або потребують угорського перекладача.

