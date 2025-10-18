Іран підписав угоду у 2015 році, отримавши натомість звільнення від міжнародних санкцій.

В Ірані оголосили, що її ядерна програма більше не пов'язана обмеженнями, оскільки закінчився термін міжнародної угоди з провідними світовими державами. Про це пише The Guardian.

"Відтепер усі положення угоди, включно з обмеженнями на іранську ядерну програму і пов'язані з нею механізми, вважаються припиненими", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану.

У виданні нагадали, що у 2015 році Іран підписав угоду, офіційно відому як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), відповідно до якої міжнародні санкції було знято з країни в обмін на обмеження ядерної програми. Його було укладено між Іраном, Китаєм, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією та США.

Крім того, угода вже багато років перебувала в стані хаосу, підкреслили у виданні. Наприклад, під час свого президентського терміну Дональд Трамп у 2018 році оголосив про вихід США з угоди і відновив санкції. Він пояснив своє рішення тим, що йому не подобався пакт, підписаний його попередником - Бараком Обамою. Незабаром після цього Іран активізував свою ядерну програму.

Іран уперше запустив міжконтинентальну балістичну ракету - що відомо

Нагадаємо, що у вересні депутат іранського парламенту та державні ЗМІ країни заявили, що Тегеран провів перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Проте аналітики вказали на дивний момент.

За кілька днів до заяви в небі над Іраном зафіксували характерний слід від запуску, який, на думку спостерігачів, міг належати цій ракеті. На опублікованих кадрах, зазначають аналітики, видно довгий слід роботи двигунів і численні "цятки" позаду ракети, який є ознакою того, що двигун, імовірно, працював імпульсами. На записах також немає очевидних ознак того, що траєкторія виводила апарат у верхні шари атмосфери або на космічну висоту.

