Південна Європа має порівняно повні склади зброї, йдеться в матеріалі.

Військова підтримка України з боку Заходу помітно зменшилася. Сполучені Штати Америки, які були найбільшим донором допомоги, не виділяли нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung. У першій половині року Європа ще могла компенсувати дефіцит, який спричинила відсутність американської допомоги.

Проте є багато озброєнь, які континент, як і раніше, постачати не може – як через відсутність технологій, так і через відсутність можливості виготовляти великі партії. Особливо це помітно по багатоствольних ракетних установках, артилерійських боєприпасах та системах протиповітряної оборони.

"Влітку зобов'язання Європи скоротилися на 57% порівняно з першим півріччям, з середніх 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом щомісячна військова допомога всіх країн-донорів була приблизно на 40% нижчою за рівень перших шести місяців року", – йдеться в матеріалі.

Що стосується ініціативи Purl, в рамках якої країни НАТО купують у США зброю для України, то, за словами генсека НАТО Марка Рютте, долучитися до неї забажали щонайменше 16 держав. Зброю вже закупили Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Канада. Йдеться про суму в 1,9 млрд євро.

Ці країни роками є в лідерах надання допомоги Україні. До прикладу, Данія передала всю свою артилерію з наявних запасів, а також стала першою державою, що почала поглиблену співпрацю в сфері озброєння. За цією моделлю Данія замовлятиме зброю та обладнання для фронту в Україні безпосередньо в українських виробників.

Це не залишилося непоміченим Росією:

"Франція, Іспанія та Італія більш стримані у військовому плані, тому рідше стають об'єктом російських провокацій. У той час як такі країни, як Данія, Польща, Велика Британія чи Німеччина нещодавно стали об'єктом таких дій, загроза в Парижі, Римі чи Мадриді залишається переважно абстрактною".

Але, на відміну країн Балтії, Чехії чи Польщі, Південна Європа має порівняно повні склади зброї, йдеться в матеріалі. Їхні оборонні галузі є одними з найпродаваніших на континенті, а економіки – одними з найбільших. Тож розрив між фактичною і можливою допомогою є великим.

Той факт, що потенціал для підтримки України ще не вичерпано, розуміють і в Європі.

"Про це свідчить погляд на минулі кризи: незважаючи на майже чотири роки війни, ЄС виділив на боротьбу з пандемією коронавірусу та єврокризою в рази більше коштів, ніж було виділено Україні до цього часу. Брюссель виділив близько 810 мільярдів євро на фонд відновлення під час пандемії, а під час єврокризи – 400 мільярдів. Допомога Україні на сьогодні становить лише 215 мільярдів євро", – констатують автори.

