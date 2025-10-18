Зазначається, що представникам Євросоюзу не дали місця за столом переговорів.

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті - образа для Європи. Ці переговори ставлять решту європейських лідерів, керівництво європейських інституцій і НАТО в незручне становище.

Видання El Pais пише, що Трамп і Путін обговорюватимуть війну в Україні на території Європейського Союзу, але без його участі. ЄС вимагав місця за столом переговорів, але не тільки залишився без нього, а й муситиме оплатити рахунок за організацію саміту.

"Місце обрано свідомо, воно може принести користь Росії, тому що поглиблює розкол у ЄС щодо Кремля. Крім того, саміт може надати величезну послугу Орбану (прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, - УНІАН), на якого наступного року очікують вибори", - каже один із європейських дипломатів.

Саміт у Будапешті, який поки що залишається гіпотетичним, як і саміт на Алясці, може стати перемогою Путіна. Декілька джерел повідомили про "політичний жах" для ЄС, який від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну ізолював російського Путіна і застосував 18 пакетів санкцій, щоб задушити його військову економіку. Орбан від самого початку намагався врятувати Москву, ставлячи палиці в колеса обмеженням, зберігаючи добрі стосунки з Путіним і критикуючи за кожної нагоди політику Євросоюзу.

"Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті знаменує собою стратегічне використання Угорщини як найслабшої ланки ЄС як геополітичного гравця. Вона також демонструє раболіпство Орбана, який більше завдячує Росії та США, ніж ЄС, і дарує йому подарунок у момент, коли він критикує Блок, щоб врятувати своє політичне майбутнє. Ця зустріч дасть угорцю право виступати від імені ЄС, хоча його особиста позиція щодо України протилежна позиції Союзу", - заявив дослідник демократії в Гарвардському університеті Альберто Алеманно.

16 жовтня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив, що домовився з ним про зустріч у Будапешті. За його словами, телефонна розмова виявилася "дуже продуктивною" і стала "великим кроком уперед".

Як відомо, перша зустріч Трампа з Путіним, що відбулася в серпні на Алясці, не принесла жодного прориву в завершенні війни в Україні.

При цьому Sky News писало, що Трамп визнає, що Путін може маніпулювати ним у питанні війни в Україні. Видання стверджує, що Путіну спочатку вдалося переконати Трампа утриматися від більш суворих санкцій проти Росії, які завдавали б економічної шкоди, а тепер він, схоже, зміг переконати президента США утриматися від поставок ракет "Томагавк" Києву.

