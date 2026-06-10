РФ масовано атакувала Харків: є постраждалі через влучання по багатоповерхівці та авто

Наразі відомо про сімох постраждалих.

Армія РФ масовано атакувала Харків безпілотниками, зафіксовані влучання у чотирьох районах міста. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків – під масованою атакою ворожими дронами. Починаючи з 09:00, зафіксовано влучання російських БпЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах міста", - зазначив він.

За його інформацією, внаслідок влучання безпілотника по автомобілю у Немишлянському районі гострої реакції на стрес зазнали 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років.

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Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих, додав Синєгубов.

Окрім того, як заявив посадовець, є також інформація про загоряння на першому поверсі житлового будинку в Індустріальному районі. Постраждали троє жінок: 23, 27 і 77 років. Бригади медиків на місці, надають необхідну допомогу, а підрозділи ДСНС усувають пожежу.

Згодом він повідомив про ще одну постраждалу через удар по цьому району жінку. Вона зазнала гострої реакції на стрес.

Про влучання у багатоповерхівку в Індустріальному районі також повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він уточнив, що сталося загорання на першому та другому поверхах.

Ворожа атака на Харків та Чугуїв

У ніч на 9 червня ворожі дрони атакували Харків, ракети – Чугуїв, під обстріл потрапили ще десятки сіл та міст регіону. Троє людей загинули, 25 отримали поранення, серед постраждалих – діти.

Влада Харкова зафіксувала 11 влучань БПЛА, ще два безпілотники впали без детонації. Ворог завдавав ударів по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі.

Внаслідок удару по Чугуєву пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Загинули троє людей – двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка.

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