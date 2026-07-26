Путін готує серйозну провокацію проти НАТО в найближчі місяці, – розвідка Британії

У британській розвідці вважають, що Путін планує "випробувати" новий уряд Енді Бернема.

Велика Британія та її союзники по НАТО зіткнуться з прямим протистоянням з боку російського диктатора Володимира Путіна протягом кількох місяців. Як пише Daily Mail з посиланням на джерела в розвідці, Путін планує "випробувати" новий уряд Енді Бернема, поки Дональд Трамп зосереджений на Ірані.

Видання підкреслює, що Москва вже намагається виснажити ресурси Великої Британії, перенаправляючи свій тіньовий флот нафтових танкерів в обхід Ла-Маншу – один із них уже був перехоплений там британськими морськими піхотинцями минулого місяця. Однак зараз існує ймовірність набагато серйозніших провокацій з боку Москви.

"Зараз існує тверда впевненість, що Путін готує якесь пряме протистояння з НАТО протягом наступних кількох місяців. На це впливає низка факторів – переконання, що Трамп відволікається на Іран, та ознаки розколу в українському керівництві", – зазначив одне з джерел видання.

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При цьому, за словами співрозмовника Daily Mail, розчарування Путіна ходом війни в Україні також зіграло свою роль: "Є відчуття, що якщо він [Путін] не зможе якимось чином змінити ситуацію на полі бою, війна буде програна".

При цьому він додав, що зміна уряду у Великій Британії також змусить російського президента "спробувати перевірити Бернема і подивитися, чи зможе він використати будь-які розбіжності між старою та новою адміністраціями".

Водночас новий міністр оборони Вес Стрітінг рішуче відреагував на будь-які потенційні дії Москви.

"У Росії не повинно бути сумнівів у рішучості цього уряду та цього прем’єр-міністра протистояти російській агресії не тільки в Україні, але й будь-якій агресії проти Великої Британії та наших союзників", – підкреслив він.

Протистояння Росії та НАТО

Раніше верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі зазначав, що головним викликом для Заходу стало відновлення здатності виробляти зброю у великих обсягах.

Так, він нагадав, що Росія втратила в цій війні понад 4000 основних бойових танків. При цьому у Великій Британії їх близько 200, у Франції – діючий парк близько 220, у Канади – 74.

Крім того, OSINT-аналітики зазначають, що спільний з Росією кордон країн НАТО досі залишається практично незахищеним, незважаючи на гучні заяви політиків про загрозу російського вторгнення та нібито активну підготовку до нього.

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