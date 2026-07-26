На дні Каховського водосховища зафіксували комах, які вже формують новий ліс (відео)

З часом ці комахи можуть регулювати кількість дерев у лісі.

На дні колишнього Каховського водосховища, яке було знищено росіянами у червні 2023 року, поширюються комахи, які в майбутньому можуть впливати на кількість дерев молодого лісу. Про це заявив науковець Олексій Василюк.

Він розповів, що з часом ці комахи можуть стати одним з природних чинників, які будуть регулювати кількість дерев у новому лісі.

На відео, яке опублікував Василюк, можна побачити листоїда тополевого різнокольорового, метелика Macaria alternata та метелика черевицю в'їдливу.

Крім того, науковець показав стовбур молодої верби, який був пошкоджений черевицею вʼїдливою.

Відомо, що гусінь цього метелика розвивається всередині деревини та може значно шкодити молодим деревам.

Каховське водосховище - останні новини

Також повідомлялось, що на Каховському водосховищі з’явилися пелікани. У момент фільмування військовими птахам нічого не заважало і вони не збиралися залишати територію, що їм сподобалася.

Крім того, заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко заявив, що Чорне море після підриву Каховської ГЕС відновилося швидше, ніж очікували.

"У перші три-п'ять днів після аварії опріснення акваторій навіть біля Одеси було дуже значним: солоність води впала в три-п'ять разів – з 16-17 проміле до трьох. Риби за такого погіршення екологічних умов можуть мігрувати. Що вони і зробили", - наголосив науковець.

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