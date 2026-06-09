Ракети і дрони вдарили по Харкову і Чугуєву: загинула вагітна, постраждали діти

Наразі повідомляється про 25 поранених.

У ніч на 9 червня дрони атакували Харків, ракети – Чугуїв, під обстріл потрапили ще десятки сіл та міст регіону. Троє людей загинули, 25 отримали поранення, серед постраждалих – діти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Влада Харкова зафіксувала 11 підтверджених влучань ворожими БПЛА, ще два безпілотники впали без вибуху. Під удар потрапили Шевченківський та Холодногірський райони.

"Ворог завдавав ударів по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі", – заявив Терехов.

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За попередніми даними, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок – поруч вигоріли автомобілі. Ще один безпілотник вдарив між 8 і 9 поверхами іншої багатоповерхівки, але не вибухнув – мешканців евакуювали.

Синєгубов уточнив, що загалом у Харкові пошкоджено щонайменше 18 автомобілів, вибиті вікна та пошкоджено фасади житлових будинків.Також постраждали адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе та храм.

Загалом у місті 16 постраждалих. Серед них – троє дітей: дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик, які зазнали гострої реакції на стрес. Троє жінок госпіталізовані.

Повідомляється, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 5 ракет "Х-59", 7 КАБ, 11 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Ланцет", 6 БпЛА типу "Молнія", 15 fpv-дронів, 19 БпЛА (тип встановлюється).

Атака по Чугуєву

Паралельно з атакою на Харків окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву. Удар припав по цивільній інфраструктурі міста – пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі, виникли пожежі: горіли гаражі, автівки та трава.

Як повідомила прокуратура Харківщини, загинули троє: двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро отримали поранення.

Постраждали й інші населені пункти Харківщини. У Великому Бурлуку поранені двоє чоловіків, у Богодухові – один чоловік, у селі Вишневе – жінка, у Черкаських Тишках та Хотімлі – ще по одному чоловіку.

Удари по Україні

Вчора росіяни вдарили по депо "Нової пошти" та "Укрпошти" у Харкові. У "Новій пошті" повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій. Співробітники не постраждали. За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн.

Шахед влучив і в хаб "Укрпошти", частково знищивши його, при цьому співробітники живі.

Також, 8 червня росіяни вдарили дронами по Запоріжжю. Внаслідок атаки є вбиті та 18 постраждалих. Очільник міської ОВА зазначив, що серед травмованих, які потребували медичної допомоги, було четверо дітей - 5, 10, 13 і 12 років, а також хлопець та дівчина 17 та 15 років. Він додав, що внаслідок атаки також загинули дві жінки.

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