Ми не побачили жодних дієвих рухів Міноборони за Федорова у реформі мобілізації, - омбудсмен

Офіс військового омбудсмана надавав колишнім міністрам оборони Денису Шмигалю та Михайлу Федорову пропозиції, які стосуються реформи ТЦК, впродовж останніх пів року постійно брав участь у нарадах щодо цього питання, однак жодного просування в цій галузі досі немає. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в ефірі "Радіо Свобода".
"Ми як Офіс військового омбудсмана надавали попередньому міністру Михайлу Федорову і ще попередньому Денису Шмигалю пропозиції по реформуванню ТЦК. Але протягом всього цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім якихось декларативних заяв", - наголосила вона.
За її словами, вона мала з Федоровим та Шмигалем як очільниками міністерства оборони "абсолютне порозуміння на рівні цінностей і ідей, але є проблеми, очевидно, з організацією процесу".
"Вперше я прийшла до команди міністра (Федорова – ред.) десь в лютому, я бачила презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу, щодо цієї реформи. І щоразу ми чули одне й те саме, ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність. Але це факт - за пів року не просунулися в реформі мобілізації навіть на пів кроку", - пояснила Решетилова.
Військова омбудсменка додала, що Офіс пропонував деякі ідеї щодо соцпідтримки військових.
"Ми напрацювали свої ідеї, запропонували, погодили щось. Але, окрім нарад, це ще дуже складна нормативно-правова робота, адвокація в парламенті, з іншими відомствами тощо, це дуже складна взаємодія. І мені здається, що тут були певні недопрацювання. Я сподіваюся тепер від нової команди, що ми нарешті почнемо це робити", - сказала вона.
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Раніше Михайло Федоров заявив, що погоджується повернутися лише на посаду міністра оборони. Він зазначив, що його не цікавивить посада чи статус, а важлива можливість реально впливати на результат і наближати перемогу України.
"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в міністерстві оборони", - сказав Федоров.
Водночас Bloomberg писав, що дві "України", Сирський і Федоров, мусять співпрацювати, якщо хочуть випереджати РФ. На думку Федорова, Сирський відкидає саме асиметричну війну, без якої Україна може лише програти.
"Особисто я не знаю, як виграти війну, використовуючи структуру, яку створив Сирський", - заявляв Федоров у своїй відповіді на звільнення.