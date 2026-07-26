Ми не побачили жодних дієвих рухів Міноборони за Федорова у реформі мобілізації, - омбудсмен

За її словами, Офіс омбудсмена пропонував деякі ідеї щодо соцпідтримки військових.

Офіс військового омбудсмана надавав колишнім міністрам оборони Денису Шмигалю та Михайлу Федорову пропозиції, які стосуються реформи ТЦК, впродовж останніх пів року постійно брав участь у нарадах щодо цього питання, однак жодного просування в цій галузі досі немає. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми як Офіс військового омбудсмана надавали попередньому міністру Михайлу Федорову і ще попередньому Денису Шмигалю пропозиції по реформуванню ТЦК. Але протягом всього цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім якихось декларативних заяв", - наголосила вона.

За її словами, вона мала з Федоровим та Шмигалем як очільниками міністерства оборони "абсолютне порозуміння на рівні цінностей і ідей, але є проблеми, очевидно, з організацією процесу".

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"Вперше я прийшла до команди міністра (Федорова – ред.) десь в лютому, я бачила презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу, щодо цієї реформи. І щоразу ми чули одне й те саме, ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність. Але це факт - за пів року не просунулися в реформі мобілізації навіть на пів кроку", - пояснила Решетилова.

Військова омбудсменка додала, що Офіс пропонував деякі ідеї щодо соцпідтримки військових.

"Ми напрацювали свої ідеї, запропонували, погодили щось. Але, окрім нарад, це ще дуже складна нормативно-правова робота, адвокація в парламенті, з іншими відомствами тощо, це дуже складна взаємодія. І мені здається, що тут були певні недопрацювання. Я сподіваюся тепер від нової команди, що ми нарешті почнемо це робити", - сказала вона.

Відставка Федорова - останні новини

Раніше Михайло Федоров заявив, що погоджується повернутися лише на посаду міністра оборони. Він зазначив, що його не цікавивить посада чи статус, а важлива можливість реально впливати на результат і наближати перемогу України.

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в міністерстві оборони", - сказав Федоров.

Водночас Bloomberg писав, що дві "України", Сирський і Федоров, мусять співпрацювати, якщо хочуть випереджати РФ. На думку Федорова, Сирський відкидає саме асиметричну війну, без якої Україна може лише програти.

"Особисто я не знаю, як виграти війну, використовуючи структуру, яку створив Сирський", - заявляв Федоров у своїй відповіді на звільнення.

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