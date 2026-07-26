Збили 5 балістик: у Повітряних силах розкрили деталі атаки на Київ

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 5 з 7 балістичних ракет, запущених російськими окупантами вночі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Зокрема, у ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, сімома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.
При цьому, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Як повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога на столицю постраждали троє мешканців Києва.
"Одного з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно", - зазначив Кличко.
Нічна атака на Київ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти в ніч проти 26 липня завдали удару по Києву, внаслідок чого сталися пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах.
Раніше офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський розповів, що реальний час для нанесення удару балістикою по потрібній точці становить усього 20–30 хвилин з моменту отримання точних координат. За його словами, у цей часовий проміжок повністю вкладається весь технологічний ланцюжок противника: від верифікації цілі та обробки розвідданих до введення польотного завдання та безпосереднього влучання.