Сили оборони уразили об'єкт 'Чорноморнафтогазу' в Криму: подробиці від Генштабу

Окупанти використовували цей об’єкт для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів.

У районі Внуково у тимчасово окупованому Криму українські захисники уразили об'єкт "Чорноморнафтогазу", який використовується з метою забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, у ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

"Завдано ураження об'єкту "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового (АР Крим). Зафіксовано ураження цілі", - наголошується у повідомленні.

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Як зазначають у Генштабі, після початку тимчасової окупації Криму захоплені Росією об'єкти ДАТ "Чорноморнафтогаз" використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові.

Крім того, уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).

У повідомленні уточнюється, що ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України.

Інші ураження на окупованих територіях

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

Результати попередніх уражень

У Генштабі повідомили, що 25 липня 2026 року підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюмені в РФ.

Цей НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Росії.

Удари по Криму

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що українська кампанія з ураження суден так званого "тіньового флоту" РФ та відповідних логістичних шляхів помітно відгукнеться у тимчасово окупованому Криму, зокрема на економічній ситуації не раніше кінці літа.

Раніше стало відомо, що мешканці Джанкоя матимуть доступ до мобільного зв'язку та інтернету лише вісім годин на добу. За словами аналітиків, головна причина таких кроків військова. Окупанти намагаються ускладнити передачу даних про пересування своєї техніки та особового складу. Проте є й інша мета - відрізати місцевих жителів від новин, небажаних Кремлю.

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