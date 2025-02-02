На місці працює поліція.

Ввечері у неділю, 2 лютого, біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді пролунав вибух.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, їм стало відомо про надзвичайну подію близько 18:40. Правоохоронці одразу виїхали на місце події, тривають слідчі дії. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху невстановленого предмету отримав поранення чоловік.

На сторінці Дніпропетровського обласного ТЦК та СП в соціальній мережі Facebook зазначили, що стан постраждалого легкий:

Відео дня

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей".

Як пише Суспільне, посилаючись на пресслужбу поліції, постраждалий є військовослужбовцем. Один з очевидців бачив, як чоловік, що біг від будівлі ТЦК, сідав у автівку. Інший розповів журналістам, що від вибуху в будинку задрижали вікна.

Вибухи біля ТЦК

Нагадаємо, вчора пролунав вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Рівному. Загинула одна людина, ще шестеро постраждали.

А на Полтавщині чоловік застрелив працівника ТЦК, який супроводжував військовозобов'язаних до навчального центру. Після цього він втік разом з одним з них.

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