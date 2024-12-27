Жінка виготовила саморобний вибуховий пристрій, а чоловік підірвав його біля будівлі ТЦК.

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які виготовили та підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Бердичеві Житомирської області.

Як повідомляє Служба безпеки України, теракт стався 24 грудня. Його виконавця затримали протягом двох годин після вчинення злочину. Також цього дня викрили його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ.

"Виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. При цьому вибуховий пристрій виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на "дозу", - сказано у повідомленні.

Відео дня

За даними спецслужби, жінка за інструкцією куратора власноруч зробила вибуховий пристрій, який замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії. Готову вибухівку передала рецидивісту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання.

"Після зустрічі зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Відійшовши на "безпечну" відстань від вибухового пристрою, терорист дистанційно підірвав його за допомогою мобільного телефона та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці", - зазначили в СБУ та додали, що за збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали рецидивіста, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував "залягти на дно". Його спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі

14 грудня біля будівлі ТЦК та СП у центральному районі Дніпра стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них – двоє поліцейських.

В СБУ заявили про затримання чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

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