Наразі відомо також про шістьох поранених.

У приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Рівному стався вибух. Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.

"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.

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Напад на працівника ТЦК в Пирятині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, у місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий чоловік з мисливської рушниці застрелив військовослужбовця обласного ТЦК та втік з одним з мобілізованих.

Пізніше поліція затримала чоловіка, який застрелив військового. За даними поліції, стріляв мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження.

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