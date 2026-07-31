На військовому полігоні поблизу Хмельницького стався вибух з подальшою детонацією

Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Сьогодні на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області стався вибух з подальшою детонацією. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

"31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обставини й причини події встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

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Також тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

У відомстві додали, що додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

Раніше, близько 12:20, про серію вибухів у Хмельницькому поінформував начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

Пізніше посадовець заявив, що надзвичайна подія сталася на території полігону однієї з військових частин Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За його даними, на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

"Силами патрульної поліції жителів прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків", - додав Тюрін.

У соцмережах з’явилися відео з фіксацією жителями Хмельницького наслідків вибухів. Зокрема, у будинках людей вибуховою хвилею повибивало вікна та посікло стіни уламками.

Вибухи на складах боєприпасів у Вишневому

6 липня внаслідок російської атаки на одному з об’єктів у Вишнівській громаді Бучанського району Київщини сталася детонація вибухонебезпечних предметів. З міста Вишневе та сусіднього села Крюківщина евакуювали понад 600 людей через загрозу повторної детонації. Зруйновано багато житлових будинків.

У Генеральному штабу ЗСУ заявили, що об'єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України.

Згодом стало відомо, що склад у Вишневому належав одному з підприємств "Укроборонпрому".

Правоохоронці встановили, що складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів.

Керівників оборонного підприємства затримали. Їх підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

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