Обсяг світового ринку кіберстрахування в 2020 році склав $7,8 млрд, а до 2025 року ця цифра досягне $20,4 млрд.
За даними MarketsAndMarkets, щорічне зростання очікується на рівні 21,2%, передає Форіншурер.
Драйвером зростання є збільшення кількості кібератак, у тому числі за допомогою вірусів-вимагачів, а також пильна увага регуляторів до проблеми.
Кіберстрахування (cyber insurance) - страхування, яке дозволяє компаніям пом'якшити удар у разі кібератаки і хоча б частково фінансово захиститися від втрат.
Forbes прогнозує, що в найближчі 5 років популярність кіберстрахування буде незмінно зростати. Кібератаки стають все більш витонченими та руйнівними; паралельно зростає ринок засобів захисту, у тому числі страховок.
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Крім цього очікується, що в деяких країнах і в деяких галузях - наприклад у охороні здоров'я та фінансовій сфері - придбання компаніями страховки від кіберризиків у перспективі стане обов'язковою.
Крім того, багато страховок будуть із адаптивними, гнучкими умовами та помісячною оплатою. Знизити вартість страховки, наприклад, допоможе впровадження нових засобів безпеки.
При цьому експерти попереджають, що в найближчі 5 років може статися як мінімум одна велика масова кіберкатастрофа, яка спричинить великі страхові виплати, що перевищують зібрані премії. Через це ринок піде в мінус. Однак, у результаті цієї події може з'явитися нова модель розрахунку ризиків, а страхові компанії продовжать активно наймати власних експертів для поглиблення розуміння проблематики.
Зазвичай кіберстраховка покриває такі ризики:
- розслідування кібератаки;
- відновлення порушених атакою даних, включаючи найняття на аутсорсі висококваліфікованих фахівців з інформаційної безпеки;
- витрати на юристів;
- виплати громадянам, дані яких були порушені в ході інциденту.
Більшість експертів сходяться на думці, що на цей час найбільш руйнівною атакою є напад вірусу-вимагача. Відзначається, що виплата суми на вимогу вимагачів, хоча і входить часто в кіберстраховку, не заохочується владою, оскільки може мотивувати кіберзлочинців до подальших атак.
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Ще однією потенційно великою грошовою проблемою є фішингові атаки через електронну пошту, коли зловмисник вдає, що він гендиректор компанії, бухгалтер або постачальник, і просить перевести на якийсь рахунок велику суму. Покриття цієї ситуації передбачено страховками нечасто, найчастіше в цій ситуації компанії доведеться розбиратися зі збитками самостійно.
В цілому, експерти рекомендують звертати увагу на страховки, що покривають атаки здирників, фішинг і DDoS-атаки. А ось збитки, пов'язані з репутаційними втратами або втратою інтелектуальної власності через кібератаку, кіберстраховкою не покриваються практично ніколи.
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