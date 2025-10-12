У мережі писали про влучання дрона.

Ввечері у суботу, 11 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після них спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що "прилетіло" по гіпермаркету під назвою "Сігма", на який окупанти перетворили колишній "Ашан". Він знаходиться біля об'їзної дороги Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

У мережі кажуть про атаку невідомих дронів. Офіційних заяв з цього приводу українське військово-політичне командування не робило.

Відео дня

Згодом у соцмережах повідомили, що будівля, де розташовувався гіпермаркет "Сігма", обвалилася.

Війна в Україні: ситуація на окупованих територіях

У вересні президент України Володимир Зеленський розповідав, що Росія перетворює окуповані землі на безлюдні. В окупованому Донецьку нормально жити більше неможливо – колись одне з найбагатших, найбільш сильних міст України потерпає від проблем.

Тим часом в окупованій Феодосії виведено з ладу третину паливних резервуарів із паливом. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло каже, що дефіцит пального вплине і на окупаційні війська РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: