Богдан Фролов

Хоча досі невідомо, чи дійсно буде розгорнуто виробництво БПЛА.

Російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до санкційного списку, підкресливши, що причиною стали підозри в причетності компанії до можливого виробництва дронів для України.

Санкції включають заборону на укладення будь-яких угод, зокрема зовнішньоторговельних контрактів, обмеження на виконання зобов'язань за раніше підписаними угодами, блокування платежів на користь компаній зі списку, а також заборону на операції з їхніми цінними паперами, пише The Moscow Times.

Renault у РФ - що відомо

Renault почала працювати в Росії на початку 1990-х, створивши в 1998 році спільне підприємство "Автофрамос" з урядом Москви. До 2014-го концерн повністю викупив частку в проєкті і перейменував його на "Рено Росія".

Після початку повномасштабної війни в Україні, у квітні 2022 року компанія передала свої російські активи державі за символічну суму, зберігши шестирічний опціон на зворотний викуп. Завод згодом був перепрофільований у "Москвич", який став збирати автомобілі за китайськими технологіями.

Влітку 2025 року з'явилися повідомлення, що Міністерство оборони Франції запропонувало Renault почати виробництво безпілотників в Україні. Хоча в компанії заявляли, що остаточного рішення ще не ухвалено.

Ба більше, невдовзі стало відомо, що працівники Renault збунтувалися проти виробництва дронів для України. Вони заявили, що "не підписувалися на виробництво зброї".

