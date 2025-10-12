Російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до санкційного списку, підкресливши, що причиною стали підозри в причетності компанії до можливого виробництва дронів для України.
Санкції включають заборону на укладення будь-яких угод, зокрема зовнішньоторговельних контрактів, обмеження на виконання зобов'язань за раніше підписаними угодами, блокування платежів на користь компаній зі списку, а також заборону на операції з їхніми цінними паперами, пише The Moscow Times.
Renault у РФ - що відомо
Renault почала працювати в Росії на початку 1990-х, створивши в 1998 році спільне підприємство "Автофрамос" з урядом Москви. До 2014-го концерн повністю викупив частку в проєкті і перейменував його на "Рено Росія".
Після початку повномасштабної війни в Україні, у квітні 2022 року компанія передала свої російські активи державі за символічну суму, зберігши шестирічний опціон на зворотний викуп. Завод згодом був перепрофільований у "Москвич", який став збирати автомобілі за китайськими технологіями.
Влітку 2025 року з'явилися повідомлення, що Міністерство оборони Франції запропонувало Renault почати виробництво безпілотників в Україні. Хоча в компанії заявляли, що остаточного рішення ще не ухвалено.
Ба більше, невдовзі стало відомо, що працівники Renault збунтувалися проти виробництва дронів для України. Вони заявили, що "не підписувалися на виробництво зброї".