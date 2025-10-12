У звіті аналітиків вказується, що ЗСУ контратакували росіян під Олексіївкою.

У Дніпропетровській області на Олексіївському напрямку російські окупанти мали успіх і змогли просунутися.

Про це йдеться свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики зазначили, що на геолокаційних відеозаписах видно, як росіяни просунулися у південно-східній частині села Степове та на схід від населеного пункту Олексіївка.

В ISW додали, що за даними російських військкорів, ЗСУ контратакували росіян під Олексіївкою.

Крім того, як зазначили аналітики, росіяни просунулися в напрямку Покровська. Аналітики додали, що російські війська атакували поблизу самого Покровська.

Також зауважується, що ворог активно атакує в районі Добропілля.

Ситуація на Дніпропетровщині

Нещодавно військовий оглядач Денис Попович зазначав, що ситуація на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей "тривожна". Він підкреслював, що там було зазначене просування російської армії з невеликою кількістю штурмів.

Крім того, командир 3 батальйону бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького Олег Глушко із позивним "Алігатор" повідомляв, що у Дніпропетровській області за останні кілька днів дуже зросла інтенсивність боїв. "Алігатор" пояснив, що росіяни посилили свій тиск за рахунок перекидання частини своїх військ з Добропільського та Покровського напрямків.

Крім того, проєкт DeepState повідомляв, що окупанти, використовуючи туман, зайшли в Олексіївку на Дніпропетровщині, яка знаходиться північніше Вербового.

