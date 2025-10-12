У Європі вдвічі зросла кількість бджіл, яким загрожує зникнення.

Кількість видів диких бджіл у Європі , що перебувають під загрозою зникнення, за останнє десятиліття зросла більш ніж удвічі. Про це пише британське видання The Guardian.

Небезпеку виявили науковці, які слідкують за списком видів, що знаходяться під загрозою зникнення та яких охороняє Міжнародний союз охорони природи. За їх даними, щонайменше 172 види бджіл із 1928 перебувають під загрозою зникнення в Європі. Серед них Simpanurgus phyllopodus, унікальна для континенту бджола та єдиний вид цього роду в Європі.

Також зросла кількість метеликів, яким в Європі загрожує зникнення. Кількість таких видів зросла з 37 до 65 за останні 14 років. Один вид, мадейрський великий білий метелик (Pieris wollastoni), вже оголошений вимерлим.

Метелики, які зустрічаються лише на гірських вершинах, особливо вразливі до глобального потепління, оскільки їм потрібно переміщатися вгору, коли їхні середовища існування теплішають, але зрештою їм закінчується місце. На півдні Іспанії під загрозою зникнення невадський харіус та андалузький аномальний блакитний метелик, які належать до європейських ендеміків (тобто зустрічаються лише в Європі). У Середземномор'ї під загрозою зникнення через екстремальну посуху та лісові пожежі такі види, як карпатський харіус.

"Окрім своєї краси та культурного значення, запилювачі, такі як бджоли та метелики, є рятівними кругами для нашого здоров’я, наших продовольчих систем та нашої економіки, підтримуючи наявність плодів на фруктових та овочевих рослинах", – прокоментувала результати генеральна директорка МСОП Гретель Агілар.

За її словами, останні оцінки європейського червоного списку виявляють серйозні проблеми зі зростанням загроз для метеликів та ключових видів диких бджіл. Причинами швидкого скорочення є постійне знищення або пошкодження середовищ існування, спричинене інтенсифікацією сільського господарства та занедбанням земель, осушенням водно-болотних угідь, надмірним випасом худоби та використанням добрив та пестицидів, включаючи неонікотиноїди. Також збільшує ризик локального вимирання фрагментація середовища існування, сприятливого для запилювачів.

Глобальне потепління також виявилося серйозною загрозою: 52% усіх зникаючих метеликів у Європі перебувають під загрозою зникнення через кліматичну кризу – приблизно вдвічі більше, ніж десять років тому.

За словами доктора Деніса Мічеза, провідного координатора оцінки диких бджіл, до 90% квітучих рослин у Європі залежать від запилення тваринами.

"На жаль, популяції диких бджіл різко скорочуються і їх нелегко замінити керованими колоніями. Якщо дикі бджоли зникнуть, під загрозою опиниться також багато диких рослин, серед яких багаті на квіти луки та прекрасні види орхідей", – сказав він.

При цьому луки є найбільшим середовищем існування для всіх цих запилювачів, а вони дуже швидко зникають по всій Європі. Позитивним моментом науковці називають високу обізнаність людей. Згідно із законодавством ЄС про відновлення природи, всі держави-члени повинні зупинити скорочення чисельності запилювачів до 2030 року. При цьому існують легкодоступні заходи, які не зменшать виробництво продуктів харчування, а можуть і збільшити його, наприклад, створення фермерами квітучих галявин навколо своїх полів.

Нагадаємо, що за висновками вчених, хвилі тепла, що виникають внаслідок змін клімату, можуть порушувати здатність джмелів уловлювати запахи квітів. Це порушує їх поведінкові навички і може серйозно знизити ефективність джмелів, оскільки вони покладаються на свій нюх, щоб визначити найкращі квіти для нектару.

Крім того, дослідження показало, що здатність комах відновлюватися після дії тепла була обмежена. У більшості випадків їх реакції не поверталися в норму навіть після 24-годинного періоду відновлення при нижчих температурах.

