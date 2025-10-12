Країна закликала США продовжити перемовини та уникати погроз.

У Китаї заявили, що США повинні припинити погрожувати країні підвищенням мит та закликали до подальших переговорів з невирішених питань для укладення торгівельної угоди. Таким чином в країні відреагували на останні заходи президента Дональда Трампа проти Пекіна, пише Bloomberg.

У заяві Міністерства торгівлі, яка опублікована в неділю, йдеться про те, що нещодавні торгівельні контрзаходи Китаю щодо питань, які пов'язані зі США, були необхідними оборонними діями. Там наголосили, що Пекін буде вживати відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії.

"Погрози високими митами на кожному кроці - це не правильний спосіб налагодити відносини з Китаєм. Китай закликає США якомога швидше виправити свої неправильні дії", - зауважили у міністерстві.

Відео дня

Що цьому передувало

Нещодавно Китай заявив про нові широкі обмеження на експорт корисних копалин та інших критично важливих матеріалів. Тепер закордонні експортери цих товарів повинні мати експортну ліцензію.

Також у Міністерстві торгівлі додали, що експортний контроль Китаю не є забороною на експорт, тому заявки, які відповідають вимогам, будуть схвалені. У відомстві підкреслили, що до оголошення про введення цих заходів КНР поінформувала про це відповідні країни та регіони.

"Китай заздалегідь повністю оцінив можливий вплив цих заходів на промислові та ланцюги постачань і переконаний, що відповідний вплив буде дуже обмеженим, заявило міністерство. Воно додало, що країна готова посилити діалог та обмін інформацією з іншими країнами з питань експортного контролю, щоб краще підтримувати безпеку та стабільність глобальних промислових та ланцюгів постачань", - цитує Bloomberg.

Нагадаємо, що у п'ятницю Трамп заявив про введення додаткового 100% мита на Китай, а також експортний контроль на "будь-яке критично важливе програмне забезпечення" з 1 листопада.

"Це сталося після того, як Китай ввів нові портові збори на американські судна, розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm Inc. і оголосив про нові жорсткі обмеження на експорт рідкісних земель та інших критично важливих матеріалів", - нагадали у виданні.

Водночас у The Washington Post пояснили, чому США та Китаю невигідно вести торгівельну війну. За словами журналістів, правда полягає в тому, що в доступному для огляду майбутньому США і Китай залишаться взаємозалежними.

"Торгова війна не вигідна жодній зі сторін. Оскільки "розлучення" малореальне - принаймні найближчим часом, - Вашингтону і Пекіну краще повернутися до переговорів", - закликали у WP.

Вас також можуть зацікавити новини: