В області працюють Пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити свої гаджети.

Донецька область залишилася без світла через російські атаки. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, вранці окупанти знову прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі регіону.

"Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити", - зазначив Філашкін.

Посадовець додав, що в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет.

Як писав УНІАН, 11 жовтня РФ масовано вдарила по Одещині, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти електроенергетики, тому без електропостачання залишилися 44 населених пункти.

Пізніше мерія повідомила, що внаслідок атаки залишилися без світла оселі 317 тис. родин. На ранок там, де це технічно можливо, фахівці перезаживили з резервних джерел обʼєкти критичної інфраструктури та 240 тис. клієнтів.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов попередив про найскладнішу зиму за всі роки війни. За його словами, сьогодні тактика ворога - це руйнація генерації України, тому не виключаються ні Харків, ні Чернігів, ні Суми.

"Противник цілеспрямовано б'є по наших трансформаторних підстанціях, генерувальному обладнанню, тому потрібно бути готовими до всіх викликів", - наголосив Терехов.

