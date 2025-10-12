Росія може становити серйозну загрозу для НАТО і без необхідності відновлення свого танкового парку.

Росія збільшує виробництво танків Т-90 і відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про її намір створити довгострокову військову загрозу для НАТО. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, Frontelligence Insight опублікувала внутрішні документи основного російського виробника танків, Уралвагонзаводу (УВЗ), з яких випливає, що УВЗ має намір збільшити виробництво Т-90 на 80 відсотків до 2028 року порівняно з рівнем 2024 року і почати виробництво нової модифікації Т-90М2.

"За оцінками Frontelligence, цілі УВЗ із модернізації російського бронетанкового парку на понад 2000 танків Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М у період із 2026 до 2036 року, на додаток до танків і бронемашин, вироблених Росією у 2024 та 2025 роках, достатні для повного поповнення танкового парку Росії перед наступною великомасштабною війною", - ідеться у звіті.

Останні дані з відкритих джерел вказують на те, що Росія також збільшує обсяги ремонту танків Т-72. Також в ISW відзначають помітне скорочення використання російських танків на полі бою. Це дає змогу припустити, що Росія накопичує танки і, ймовірно, прагне нарощувати та модернізувати свої танкові резерви як для короткострокового використання в Україні, так і в середньостроковій і довгостроковій перспективі в рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО.

При цьому аналітики попереджають: Росія може становити серйозну загрозу для НАТО набагато раніше 2036 року і без необхідності відновлення свого танкового парку. Вони припускають, що Росія може підтримувати і відновлювати свою людську силу, незважаючи на постійні важкі втрати в триваючій війні в Україні.

Вони зазначають, що Росія, ймовірно, матиме в наявності значну бойову міць протягом декількох місяців після закінчення активних бойових дій в Україні, яку може швидко перекинути на східний фланг НАТО. Росія також розробляє концепції операцій і тактики ведення бойових дій, які дають змогу проводити великомасштабні бойові операції без використання великої кількості танків або бронетехніки, водночас ефективно позбавляючи противника можливості використовувати танки або бронетехніку у великих масштабах. Росія також вчиться досягати ефекту повітряного перехоплення на полі бою в тилу противника без встановлення переваги в повітрі або панування в повітрі:

"ISW не виявила жодних ознак того, що російському військовому командуванню доведеться чекати, поки російські збройні сили повністю відновляться, перш ніж активізувати свої атаки на держави-члени НАТО, і, по суті, Росія може атакувати раніше цього моменту, якщо НАТО не зможе забезпечити стримування".

Росія і НАТО

Раніше в ISW повідомляли, що Росія вступила в першу фазу підготовки - "Фазу 0" - для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому Росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-Росія".

При цьому видання FT писало, що НАТО обговорює більш рішучу реакцію на провокації Росії, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

