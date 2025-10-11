У місті також повністю вимкнули вуличне освітлення.

На фоні вибухів у районі бєлгородської ТЕЦ "Луч" у місті пропало світло і знову почався блекаут. Влада каже про ракетну атаку.

За офіційною інформацією від губернатора Вячеслава Гладкова, "обломки ракет, які збили" стали причиною загоряння сміття у місті. Він також сказав, що пошкодження зафіксовані не тільки в Бєлгороді, а і в навколишніх селах.

Він підтвердив, що містянам почали вимикати електроенергію, введені віялові відключення. Світла також немає на вулицях міста та приміських селищ, хоча світлофори працюють. За словами мера Бєлгорода Валентина Демідова, вуличне освітлення вимкнули для зниження навантаження.

Відео дня

Місцеві у соцмережах повідомили, що були вибухи у районі ТЕЦ "Луч". Також їх можна побачити на відео.

Блекаут у Бєлгороді - останні новини

Нагадаємо, що із кінця вересня продовжуются удари по еллектроцентралі у Бєлгороді, що забезпечує місто електроенергією. Вже двічі до цього дня у Бєлгороді повністю вимикали світло. На фоні постійних блекаутів влада радить місцевим жителям запасатися генераторами та альтернативними джерелами живлення, визнаючи неможливість забезпечити їх світлом та теплом взимку.

Розширення зони блекаутів у РФ - що відомо

Нагадаємо, що цього року Україна має намір відповідати на російських енергетичний терор. За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни мають усвідомлювати ціну війни.

Експерт Костянтин Криволап прокоментував, наскільки реально занурити у темряву Москву. За його словами, це складно, але цілком реально та вимагатиме ураження сімох підстанцій.

Вас також можуть зацікавити новини: