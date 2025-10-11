Хоч ситуація і виглядає так, ніби сторони "розходяться", вони не зможуть цього зробити.

США і Китай знову стрімко рухаються до торгової війни, "якої ніхто не хоче". Взаємні тарифи та експортні обмеження, що з'явилися після кількох місяців перепочинку, знову загрожують завдати шкоди економікам обох країн і зірвати світове економічне зростання, пише The Washington Post.

Зовсім нещодавно Китай застав Білий дім зненацька, оголосивши про масштабні нові обмеження на експорт рідкоземельних мінералів і магнітів, необхідних для всього - від ноутбуків і електромобілів до американських винищувачів, підводних човнів і ракет. Пекін додав п'ять нових елементів до вже наявних семи, на які раніше діяли жорсткі експортні обмеження.

Президент США Дональд Трамп відповів, оголосивши про запровадження нових 100-відсоткових тарифів на китайські товари, а також про нові експортні обмеження на постачання до Китаю критично важливих технологій. Трамп також пригрозив скасувати заплановану на кінець місяця зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту азійських лідерів у Південній Кореї.

Ця зустріч мала підготувати ґрунт для масштабного саміту на початку наступного року. При цьому обидві сторони залишили собі час для маневру. Китай відклав набуття чинності своїми новими обмеженнями до 1 грудня, а Трамп переніс введення заходів у відповідь до 1 листопада. Це дає підстави вважати, що дві найбільші економіки світу насамперед займають жорсткі переговорні позиції - з погрозами та ультиматумами - щоб зміцнити свої позиції за столом переговорів, пише ЗМІ.

Однак у довгостроковій перспективі останні 48 годин вказують на наближення нової ери наростаючого тертя, коли наддержави переходять від конкуренції з елементами співробітництва до сутичок і відкритого протистояння.

Журналісти зазначають, що Китай контролює близько 70 відсотків світового видобутку рідкоземельних металів і 90 відсотків їхньої переробки. Було цілком передбачувано, що він скористається цією ринковою силою як важелем тиску, коли Трамп на початку року вступив у конфлікт із Сі.

Водночас у Китаю є і свої слабкі місця. США домінують у виробництві напівпровідників і програмного забезпечення для проектування мікросхем - того, що Китай поки не здатний виробляти всередині країни, але вкрай потребує цього для участі в бумі штучного інтелекту. Крім того, США залишаються найбільшим споживчим ринком світу і забезпечують близько 15 відсотків китайського експорту.

Готовність Китаю розіграти "карту рідкоземельних металів" підштовхнула США шукати альтернативні джерела цих ресурсів - крок, який Вашингтону слід було зробити ще десятиліття тому, йдеться в матеріалі. Незважаючи на назву, рідкісноземельні елементи насправді не такі вже й рідкісні, проте добувати їх простіше і дешевше саме в Китаї.

США володіють великими запасами рідкоземельних металів, але значно відстають від Китаю і Бразилії - частково через деіндустріалізацію, а частково через те, що видобуток деяких матеріалів завдає неприйнятної з політичної точки зору шкоди навколишньому середовищу. У результаті Трамп намагається укласти угоди про постачання корисних копалин з такими країнами, як Україна, Демократична Республіка Конго і, можливо, навіть М'янма або Венесуела - всі вони охоплені конфліктами, але володіють значними природними ресурсами.

Ще більш дратівливим, ніж залежність від китайських мінералів, є залежність США від Китаю в їхній переробці та перетворенні на готову продукцію. Нині США експортують 95 відсотків своїх рідкоземельних матеріалів до Китаю для переробки, оскільки там це обходиться значно дешевше. Спроба збільшити власні переробні потужності може зайняти десять років або більше, а дозвільні процедури залишаються надто громіздкими і повільними, зазначають журналісти.

Також ЗМІ повідомляє, що до загострення ситуації обидві сторони демонстрували примирливі жести і, здавалося, намагалися знизити градус риторики перед зустріччю лідерів. Трамп скасував постачання Тайваню смертоносного озброєння на суму 400 мільйонів доларів. Він також зняв заборону на продаж Китаю чипів для штучного інтелекту. У відповідь Пекін посилив контроль над двома прекурсорами, використовуваними при виробництві фентанілу - однієї з вимог Трампа. Китай також попередньо схвалив угоду, за якою американський консорціум зможе отримати 80-відсоткову частку в TikTok.

Однак за всім цим ховалося те, що США і Китай "ведуть титанічну боротьбу за вплив" і військову перевагу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - боротьбу, яка багато в чому визначить XXI століття. Зростаюча напруженість змусила декого говорити про "розрив зв'язків" або "роз'єднання" двох економік.

"Жорстока правда полягає в тому, що в доступному для огляду майбутньому США і Китай залишаться взаємозалежними. Торгова війна не вигідна жодній зі сторін. Оскільки "розлучення" малореальне - принаймні найближчим часом, - Вашингтону і Пекіну краще повернутися до переговорів", - підсумували журналісти.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США, крім оголошення нових 100% мит на китайські товари, заявив про контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення до Китаю. "Він [Китай] надіслав країнам світу вкрай ворожого листа, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року введе масштабний експортний контроль практично на всю вироблену ним продукцію. Це зачіпає всі країни без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними багато років тому", - зазначив Трамп.

Politico ж, аналізуючи наслідки заяв Трампа про введення 100% мит проти КНР, заявило, що тарифи США проти Китаю не дадуть однозначного ефекту і можуть спричинити нову торговельну війну.

