Президент США Дональд Трамп помилково опублікував у соцмережі Truth Social пост, у якому він закликав переслідувати його опонентів. Представник американської адміністрації розповів NBC News, що це повідомлення було призначене генеральній прокурорці Пем Бонді і мало бути особистим повідомленням.
За словами співрозмовника видання, Трамп був здивований, коли дізнався, що дійсно опублікував це повідомлення у своєму акаунті в Truth Social. Проте він не засмутився і вирішив відмахнутися від цього.
У виданні поділилися, що в довгому дописі від 20 вересня Трамп звернувся до Бонді й обурився тим, що стосовно його супротивників "нічого не робиться".
"А як же Комі, Адам "Шифті" Шифф, Летиція? Вони всі винні... але нічого не зроблено. Вони двічі піддавали мене імпічменту і пред'являли мені звинувачення", - написав президент США у своєму пості в соцмережі, кажучи про екс-директора ФБР Джеймса Комі, сенатора Адама Шиффа і генпрокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс.
Журналісти нагадали, що Комі і Джеймс уже отримали звинувачення від Міністерства юстиції США. Також Бонді залучила "спеціального прокурора" для розслідування звинувачень у шахрайстві з іпотекою проти Джеймса і Шиффа.
У виданні зазначили, що переслідування і розслідування щодо опонентів Трампа викликали занепокоєння в юридичних експертів і критиків щодо використання ним Мін'юсту для потенційної відплати і шкоди, яку це може завдати верховенству закону.
Трамп потрапив у скандал через відео з треком російською мовою
Раніше команда президента США Дональда Трампа опублікувала нове відео з ним, змонтоване під трек російською мовою. Для цього ролика було обрано пісню відомого казахського репера Скриптоніта.
Хоча у відео було використано тільки інструментальну частину треку, користувачі швидко впізнали його. Незважаючи на те, що Скриптоніт родом із Казахстану, багато коментарів під відео залишили саме росіяни.