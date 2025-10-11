Трамп у пості обурився тим, що стосовно його опонентів "нічого не робиться".

Президент США Дональд Трамп помилково опублікував у соцмережі Truth Social пост, у якому він закликав переслідувати його опонентів. Представник американської адміністрації розповів NBC News, що це повідомлення було призначене генеральній прокурорці Пем Бонді і мало бути особистим повідомленням.

За словами співрозмовника видання, Трамп був здивований, коли дізнався, що дійсно опублікував це повідомлення у своєму акаунті в Truth Social. Проте він не засмутився і вирішив відмахнутися від цього.

У виданні поділилися, що в довгому дописі від 20 вересня Трамп звернувся до Бонді й обурився тим, що стосовно його супротивників "нічого не робиться".

"А як же Комі, Адам "Шифті" Шифф, Летиція? Вони всі винні... але нічого не зроблено. Вони двічі піддавали мене імпічменту і пред'являли мені звинувачення", - написав президент США у своєму пості в соцмережі, кажучи про екс-директора ФБР Джеймса Комі, сенатора Адама Шиффа і генпрокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс.

Журналісти нагадали, що Комі і Джеймс уже отримали звинувачення від Міністерства юстиції США. Також Бонді залучила "спеціального прокурора" для розслідування звинувачень у шахрайстві з іпотекою проти Джеймса і Шиффа.

У виданні зазначили, що переслідування і розслідування щодо опонентів Трампа викликали занепокоєння в юридичних експертів і критиків щодо використання ним Мін'юсту для потенційної відплати і шкоди, яку це може завдати верховенству закону.

