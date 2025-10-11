Початкова вартість оновленого BYD Seal 05 DM-i в Китаї становить близько 11 200 доларів.

Компанія BYD представила гібридний седан Seal 05 DM-i 2026 модельного року. Оновлена модель отримала збільшений запас ходу на електротязі та бюджетний цінник. Про це повідомляє CarNewsChina.

Оновлений BYD Seal 05 DM-i майже не відрізняється зовні від свого попередника. Головні зміни знаходяться всередині.

Габарити BYD Seal 05 DM-i:

довжина - 4780 мм;

ширина - 1837 мм;

висота - 1515 мм;

колісна база - 2718 мм.

В інтер'єрі розмістили триспицеве кермо з плоским дном, за яким знаходиться 8,8-дюймова цифрова панель приладів. Також всередині є 10,1-дюймовий центральний дисплей.

В оновленому седані важіль перемикання передач, який знаходився на центральній консолі, замінили на електронний важіль на рульовій колонці. Це дало змогу звільнити трохи більше місця всередині.

Крім того, новинка отримала передні сидіння з ручним регулюванням, аудіосистему з 6 динаміками, дистанційне керування автомобілем через смартфон, шість подушок безпеки та круїз-контроль. Об'єм багажника становить 508 літрів.

BYD Seal 05 DM-i оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 99 к.с. і 161-сильним електромотором. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунди.

Седан отримав акумуляторну батарею ємністю 15,87 кВт-год. Запас ходу на електротязі становить 128 км. З повним баком палива і повністю зарядженою батареєю новинка здатна проїхати до 2000 км, а середня витрата палива становить 3,08 літра на 100 км.

Зазначається, що оновлений BYD Seal 05 DM-i вже доступний для замовлення в Китаї. Початкова вартість моделі становить 79 800 юанів (близько 11 200 доларів).

Найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні

Раніше фахівці "УкрАвтопрому" назвали найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні у вересні. Загалом минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 2,6 тисячі таких автомобілів.

Серед нових гібридних автомобілів лідером став кросовер Toyota RAV4. Першість серед вживаних гібридів утримує Toyota Prius.

